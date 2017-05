Surendettement: Le Congo au bord de l'insolvabilité

Un détail qui vaut tout son sens. Des 11 accords paraphés entre le Congo et la Chine, lors de la visite du président de la République du Congo en Chine en juillet 2016, l’un porte sur le «rachat de la dette de l’Etat congolais aux entreprises chinoises». Essoufflé, le gouvernement congolais ne peut plus assumer cette obligation vis-à-vis de l’un de ses plus gros partenaires, impliqué dans de vastes chantiers de développement. Entre 2015 et mi-2016, plusieurs entreprises chinoises spécialisées dans le bâtiment et les travaux publics ont ralenti le rythme de travail. En dix ans, Pékin a investi plus de 1,5 milliard de dollars sur le sol congolais, hors mis les prêts dont la garantie a souvent été la vente du pétrole. Avec la longue chute des cours du pétrole, Pékin a commencé à émettre des réserves sur la capacité de Brazzaville à régler ses factures. En 2015,

le Congo a émis une demande de prêt auprès de la Banque d’import-export de Chine, EximBank. Mais, la Sinosure, principal organisme public d’assurance-crédit chinois à l’export contre les risques de non-paiement a émis des réserves. C’est que, les difficultés financières du Congo l’empêchent d’honorer ses engagements. Selon le Fonds monétaire international (FMI) dont une équipe a séjourné au Congo du 20 février au 8 mars 2017, «le choc pétrolier a coïncidé avec les efforts du gouvernement visant à améliorer l’infrastructure du pays et à augmenter les salaires des fonctionnaires. En conséquence, la dette publique a augmenté à 77 pour cent du PIB, et les marges de manœuvre du gouvernement ont été érodées». C’est déjà 7% de plus que ce qui est autorisé par la banque centrale pour les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Cemac). Aussi, relève le FMI, «les réserves internationales imputées de la République du Congo sont tombées à 2 mois d’importations. Les prêts improductifs ont augmenté du fait de l’accumulation des arriérés du gouvernement qui a affaibli les entreprises privées. Le gouvernement a accumulé des arriérés extérieures en 2016 et 2017». Au 31 mars 2016, la dette publique du Congo s’élevait à 2 785 milliards de F CFA. L’essentiel de ce montant relevait de la dette extérieure, soit 2 435 milliards de F CFA, contre 350 milliards de F CFA pour la dette intérieure. A cette époque déjà, le montant de la dette extérieure représentait environ 50% du Produit intérieur brut (PIB) du pays. Cinq ans plus tôt, la dette extérieure ne constituait que 20% du PIB. Un indicateur suffisant pour que le Premier ministre, Clément Mouamba appelle à «une politique d’endettement prudente afin d’éviter de compromettre la viabilité de la dette par des standards internationaux». Mais, la déclaration du Premier ministre n’est pas allée au-delà de sa pensée. Le pays a continué de s’enfoncer au point de dépasser la limite imposée pour la zone Cemac. Désormais, le Congo travaille avec le FMI pour renforcer ses marges de manœuvres. «Cela implique un ajustement budgétaire important pour renforcer la confiance des investisseurs, contenir la dette publique à des niveaux durables et stimuler la croissance». Le choix ne lui est presque plus permis.