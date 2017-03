Indice du développement humain: Le Cameroun à la remorque de la Cemac

Le pays pointe respectivement aux 23e et 153e rangs africain et mondial, et se classe derrière le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale, en Afrique centrale.

Le Cameroun est demeuré la puissance économique naturelle de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Mais, de manière décisive, il est en train de se faire doubler sur des terrains dont la mauvaise santé ne traduit pas moins une dysharmonie dans son processus de développement. En effet, selon le rapport 2016 sur l’Indice du développement humain (Idh) publié le 21 mars dernier par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), le Cameroun pointe à la 23e place en Afrique et se classe, pour ce qui est de la zone Cemac, très loin derrière le Gabon (7e africain et 109e mondial), le Congo (13e africain et 135e mondial) et la Guinée Equatoriale (14e africain et 136e mondial). Sur les six pays que compte la sous-région, ces trois derniers figurent parmi les pays où le développement humain est moyen, tandis que leurs frères du Tchad, du

Cameroun et de la République centrafricaine se maintiennent dans le cercle des pays où le développement humain est faible. En clair, le Gabon, le Congo et la Guinée Equatoriale ont déployé en 2016, plus d’efforts que le Cameroun pour accélérer l’autonomisation des femmes à tous les niveaux de la société, au sein du foyer et de la communauté, dans les domaines de la santé et de l’éducation, au travail et en matière de participation politique et de leadership. Le rapport 2016 sur l’Idh fait notamment valoir qu’un traitement plus concerté de l’égalité des genres devrait agir comme un stimulant important, trop longtemps attendu, pour doper le développement humain et la croissance économique à l’échelle du continent de manière plus rapide et inclusive. Des politiques et programmes centrés sur l’exploitation du potentiel des femmes constituent un facteur social et économique majeur, favorisant un développement plus inclusif et pérenne. À l’inverse, des politiques et programmes qui laissent involontairement les femmes de côté ou nient leurs droits ne connaîtront jamais le succès à long terme. Pour le Pnud, il ne sera pas non plus possible de réaliser une croissance inclusive si l’autonomisation des femmes est cloisonnée ou envisagée comme une activité distincte de la sphère d’action traditionnellement considérée comme relevant des fonctions essentielles du gouvernement.