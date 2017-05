Maroc: Arrestation de trois Camerounais soupçonnés de meurtre et vol par effraction

Les services de police avaient interpellé, sur la base d'informations de citoyens, l’un des mis en cause en flagrant délit de possession d’un sac contenant un couteau, un objet contondant, des téléphones portables et des tablettes électroniques, provenant d’une opération de vol dans trois commerces dans un supermarché à Fès, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations et le constat effectués sur les lieux ont permis la découverte du gardien de nuit du supermarché, ligoté et étranglé avec un morceau de tissu enfoncé dans la bouche, ajoute le communiqué, notant que le gardien est décédé avant son arrivée à l’hôpital.

Les investigations menées ont permis l’interpellation de deux prévenus, impliqués dans ces actes criminels, à la gare routière de Fès alors qu’ils s’apprêtaient à quitter la ville, selon la même source.

La dépouille du gardien de nuit a été transférée à la morgue,

pour autopsie, alors que les prévenus ont été placés en garde à vue, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

