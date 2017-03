Afrique centrale: Le chômage augmente et la pauvreté s'aggrave

Vue autrefois comme un véritable eldorado pétrolier en zone Cemac, la Guinée Equatoriale ne semble plus attirer les travailleurs camerounais, nigérians, congolais, etc. comme par le passé. Car, à Douala, capitale économique du Cameroun, plusieurs ingénieurs et techniciens des BTP se tournent désormais les pouces. Certains d’entre eux, à l’instar de Robert N., travaillaient il y a encore deux ans dans des entreprises de BTP à Malabo, Bata ou encore Djibloho. Ils ont tout simplement été licenciés ou mis en congé technique, à cause de l’impact néfaste de la chute des cours de l’or noir dont dépendent cinq des six pays de la Cemac dont la Guinée Equatoriale. « La vie était devenue très dure là-bas. J’ai préféré rentrer à Douala, après mon licenciement par mon employeur. En Guinée Equatoriale, tous les chantiers sont à l’arrêt, à cause de la crise économique. Je suis actuellement en train de voir

comment faire un peu de commerce avec le peu d’argent que j’ai épargné », confie le maçon. Robert N. n’est donc pas seul dans cette situation. Plusieurs autres travailleurs camerounais, qui avaient trouvé un emploi dans le secteur pétrolier, sont aussi de retour au pays, faute d’emplois. En dehors des techniciens et ingénieurs, des compatriotes impliqués dans le commerce se sont vus contraints de quitter le pays. « Il était facile de faire des chiffres d’affaires allant de 100 000 FCFA à 150 000 FCFA par jour, aujourd’hui c’est impossible. Je suis rentré, parce que je n’arrivais plus à faire un chiffre d’affaires journalier de 50 000 FCFA. Et attention, ne vous fiez pas à ces gros chiffres. Car, la vie est cinq à dix fois plus chère en Guinée Equatoriale qu’au Cameroun. Une bouteille d’eau Tangui, que tu achètes ici à 350 FCFA coûte 2 500 FCFA là-bas », explique Joseph Kamanké, commerçant. Hormis la Guinée Equatoriale, tous les autres pays de la Cemac (Cameroun, Tchad, Gabon, RCA et Congo-Brazzaville) sont également concernés par la baisse d’activité relative à la crise économique. « Le Tchad et la RCA, deux pays auxquels le Cameroun sert de zone de transit pour leurs marchandises, sont en plein marasme économique. A cause de la crise, leurs importations ont tellement chuté, au point où les transporteurs se sont rabattus vers les marchandises destinées aux différentes régions du Cameroun. Il n’y a plus assez de travail pour tout le monde. Car, il y a des transporteurs qui font deux mois sans marchandises à transporter vers le Tchad ou la RCA », confiait, la semaine dernière, El Hadj Oumarou, coordonnateur du BGFT (Bureau de gestion de fret terrestre). Habituée de la ligne Douala-Libreville, Alice M. avoue ne plus exporter des vivres que deux fois par semaine au Gabon, « alors que j’y envoyais de la marchandise tous les jours ». Un témoignage que confirme Jacques T, vendeur de vivres frais au marché Sandaga de Douala. « Nos commandes ont beaucoup baissé, de la part de nos clients gabonais. Il n’y a pas d’argent, c’est la pauvreté partout », confie-t-il. Dans les rues de Douala, Yaoundé et des villes secondaires et autres zones reculées, les populations se plaignent davantage de l’impact de la crise sur leurs activités. « Mes ventes journalières ont chuté de 70%. J’arrive à peine à assurer mes charges fixes, je sens que je vais fermer boutique », déclare Juliette, tenancière d’une vente à emporter. En attendant que soit rendu public la 5ème enquête auprès des entreprises et des ménages par l’INS, celle rendue publique en 2014 (ECAM 4) renseigne dans son rapport de synthèse le nombre de pauvres est passé de 7,1 millions en 2007 à 8,1 millions en 2014. Des solutions urgentes s’imposent.