Crise en zone Cemac: Deby Itno envie le Cameroun

Les révélations son renversantes. Idriss Deby Itno a fait un discours le 31 décembre dernier comme les autres chefs d’Etat. 237online.com Il a fait des annonces jugées fortes. Loin de ces propos officiels, empreints d’euphémisme, les sources du Jour ont eu accès à ses déclarations privées sur la situation financière et économique dans son pays et la Cemac de façon générale. Il a réuni ses camarades du parti et certains de ses proches le 26 décembre, quatre jours plus tôt. C’est un entretien vespéral qui a duré 28 min, à en croire nos informateurs. Il leur a dit par exemple que la situation du Tchad est extrêmement préoccupante. Il avance des chiffres sur un ton alarmiste. Le taux de croissance est de -3%, loin de deux chiffres atteints de 2011 à 2013 lorsque le baril du pétrole se vendait 100 dollars. Le 26 décembre, dans les caisses de l’Etat, il

y avait tout juste 25 milliards F.Cfa. Or, il faut 50 milliards pour payer les fonctionnaires qui attendent de percevoir leur salaire du mois de novembre. Il précise aussi que les réserves de la Cemac à la banque centrale ne peuvent couvrir que les importations de deux mois : janvier et février. Après, ce sera l’inconnu. Pour faire face à cette situation, le Tchad a donc pris 16 mesures drastiques. « Elles seront insuffisantes », regrette le président de la République. « Le Chef de l’Etat nous a demandé d’aller expliquer la situation partout dans le pays. La même demande a été formulée à l’endroit des autres partis alliés », explique cette source proche du parti au pouvoir. « J’ai quémandé l’argent » Grâce à cette prise de parole, l’on a une interprétation moins savante des résolutions du sommet de Yaoundé. « Nous avons décidé que toutes sociétés étrangères opérant en zone Cemac doivent faire transiter leurs avoirs par notre banque. Donc, elles doivent investir sur place et non rapatrier les bénéfices. C’est vrai que ça peut empêcher les investisseurs de venir chez nous. Mais nous n’avons plus le choix », explique-t-il. Ses propos sont empreints de pitié. « La seule chose que je n’ai pas faite, c’est de voler. J’ai frappé à toutes les portes. Je suis allé voir nos partenaires». Il dit avoir même « quémandé » de l’argent. Le Cameroun lui aurait aussi manifesté sa générosité. Idriss Deby fait aussi des annonces. D’abord la coupe salariale. Il veut réduire les salaires des agents de l’Etat. En 2002 par exemple, la masse salariale ainsi que le fonctionnement des institutions de souveraineté coutent 8 milliards F.Cfa. Soudain, le pétrole coule à flots et se vend bien. Les syndicats manifestent. Les revendications viennent de partout. L’Etat devient dépensier. « Deby lui-même semble regretter d’avoir créé des institutions budgétivores », fulmine un de ses camarades. Les salaires ont alors été augmentés. Le Smig qui était de 25 000 F.cfa passe à 60.000. Les nouveaux riches deviennent arrogants. « L’unité au Tchad était le milliard. Je vous avais dit que le pétrole n’est pas une richesse durable. Vous ne compreniez pas. Cette crise est la bienvenue. Les syndicats qui ont poussé l’Etat à faire des concessions doivent le comprendre. Maintenant, ils parlent de décrets et des lois. Oui c’est bien beau. Mais, si les caisses sont vides, les lois servent à quoi. J’ai aussi entendu dire que notre raffinerie peut contribuer à payer les salaires. Peut-être, mais ce n’est pas pour vous. C’est pour les Chinois. D’ailleurs, l’Etat n’a pas jusqu’aujourd’hui libérer son taux de participation. Dans tous les cas, nous allons revenir aux salaires de départ. Le Smig sera au plus à 30 000 F.Cfa, puisque ce qui était au-dessus était provisoire. Oui, les augmentations des salaires étaient provisoires. Regardez le Cameroun avec son économie structurée qui paye le Smig plus bas que le nôtre », lance Deby, comme pour convaincre les siens à accepter les mesures qui vont suivre. Il s’en prend vivement aux syndicalistes qui jettent les jeunes dans la rue. Il veut les dissoudre face à leur refus de comprendre la situation. Pendant qu’il parle, selon notre source, il note que ses invités consomment uniquement du jus et pas du vin pourtant servi sur la table. « Tout le monde est devenu modeste. C’est bien », commente-t-il en riant. Puis, le courant se coupe. Silence dans la salle avant que la situation ne devienne à la normale. « C’est l’effet de la crise », ajoute-t-il.