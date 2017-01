Can Gabon 2017: Le Cameroun élimine le Sénégal au bout d'un scénario cruel

Après un match serré, où chaque équipe avait eu son lot d'occasions ratés, c'est aux tirs au but que les Lions Indomptables se qualifient pour le prochain tour. Le Cameroun vise désormais le titre, afin de redevenir la grande nation du football africain qu'elle a été pendant longtemps. C'est la star du football Sénégalais, Sadio Mané qui a raté le cinquième tir au but. Les hommes de Hugo Broos défieront le vainqueur entre la RD Congo et le Ghana en demi-finale. Bravo au Cameroun et hard Luck pour la suite !

Le Cameroun affrontera la République démocratique du Congo ou le Ghana pour une place en finale. Le Sénégal jamais sacré mais plein d'ambitions après des qualifications brillantes (aucune défaite) et des phases de poule toutes aussi réussies (2 victoires et un nul solide contre l'Algérie) peut nourrir des regrets. Rappelons que le Burkina Faso a écarté plus

tôt la Tunisie et sera opposé à l’Egypte ou au Maroc en demies.Burkina Faso-Tunisie 2-0Sénégal-Cameroun 0-0 ap 5-4 tabRD Congo-GhanaEgypte-Maroc