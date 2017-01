Le Cameroun souhaite abriter le Centre Africain d'Etudes Olympiques !

Aussitôt faite, l’annonce du président du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, (CNOSC) a une réplique. Du 19 au 22 janvier 2017, le bureau exécutif de l’Association des Académies Nationales Olympiques d’Afrique (AANOA) séjournera à Yaoundé. Une délégation qui sera forte de quatre membres dont Dr RIDHA LAYOUNI, président de l’AANOA, de Mme AMINA MAÏGA KEÏTA (première dame du Mali) vice-présidente de l’AANOA et par ailleurs présidente de l’académie nationale du Mali, de JAMES MUKURA CHAKA (Kenya) et Annicet Clement Guiyama MASSOGO (RCA) tous deux vice-présidents de cette instance. Ils auront la charge d’explorer scrupuleusement le Cameroun aux fins de conclure si devant le Mali, le pays d’Albert Roger MILA est le mieux opportun pour servir de cadre à cette institution internationale. (Les deux pays sont en course pour abriter cette instance), « Nous avons formé de grands athlètes depuis 1960. Nous avons l’expérience d’avoir abrité les grandes organisations

sportives comme le Conseil Supérieur de Sport en Afrique ou encore l’association nationale des comités olympiques d’Afrique. En plus nous avons des organisations sportives comme le bureau de la CAF (confédération Africaine de Football) et celui de la Confédération Africaine d’Athlétisme. » Affirme KALKABA MALBOUM. « Nous avons les ressources humaines universitaires riches et très appréciées. L’idée du Pr Jean Tabi Manga selon laquelle l’Afrique ne peut pas que consommer, elle peut aussi enrichir les valeurs universelles de l’Olympisme, a été bien perçue et appréciée par les africains » dixit le patron de l’organe en charge de l’olympisme au Cameroun. Des raisons entre autres qui lui font dire que le choix du Cameroun est la meilleure des options pour un franc succès à cette initiative.Mais ce n’est qu’à l’issue de cette visite du 19 au 22 janvier 2017 du bureau exécutif de l’Association des Académies Nationales Olympiques d’Afrique (AANOA) au Cameroun, que l’on saura si la Candidature de Yaoundé à être la capitale africaine du renouveau des valeurs olympiques en faveur de l’éducation de la jeunesse sera validée. Si en général ce centre sera chargé de la production et de la diffusion de la pensée olympique africaine, en relation avec son environnement divers et les autres entités universelles, Pr Jean Tabi Manga Directeur Générale de l’Académie Nationale du Cameroun indique qu’il va précisément « Participer à la dissémination universelle des valeurs olympiques, aura une dimension interculturelle qu’il faut développer de manière à ce qu’il y ait une participation plus active et plus intellectuelle d’Afrique en puisant dans ses ressources historiques et dans son expérience tant ancienne que moderne.»