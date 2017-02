Mauvaise entrée dans la CAN U20 2017 pour le Cameroun. Opposés à l’Afrique du Sud ce lundi dans le deuxième match du groupe, les Lionceaux se sont inclinés 3-1 contre les Bafana Bafana juniors.

CAN U20 2017: Le Cameroun dernier du groupe B après sa défaite face à l'Afrique du Sud

C’est pourtant le Cameroun qui ouvre le score à la 15ème minute par Eric Ayuk. Mais l’attaquant sud-africain Luther Singh scellera le sort des Lionceaux à lui seul en égalisant d’abord une minute après l’ouverture du score (16ème min) avant de doubler la mise à la 27ème minute sur pénalty. Peu avant l’heure de jeu, Singh marque son troisième but sur un contre parfait.

Dans le groupe A, c'est le pays organisateur qui domine les débats à l'issue de la 1ère journée de la phase de groupes. Vainqueur 1-0 face à la Guinée, la Zambie compte 3 points devant le Mali et l'Egypte qui se sont partagés les points hier, (1-1). La Zambie, pays organisateur de cette Can des moins de 20 ans, a battu en match d'ouverture la Guinée sur le score de 1 à 0.