CAN Cameroun 2019: Les Comores confirment leur participation aux éliminatoires

On se rappelle qu'au motif d'un manque de ressources financières ce pays avait annoncé un probable forfait dans le cadre des éliminatoires de la biennale du football africain. Tout est clair à présent, les Comores sont de nouveau dans la course pour le soulever le trophée de la CAN Cameroun 2017. Le président de la Fédération comorienne Salim Tourqui a expliqué avoir trouvé un accord avec son homologue de la Fédération mauricienne Samir Sobha les deux équipes vont descendre dans l'arène à la queue du mois de mars et le vainqueur de cette confrontation rejoindra le groupe B, avec le Cameroun et le Maroc. Il est à noter que le Malawi, quatrième équipe de cette poule, a en revanche bel et bien confirmé son absence pour des raisons financières.

Outre le duel entre les Comores et l'île Maurice, dans le cadre de ces rencontres préliminaires des éliminatoires de la CAN

Gabon 2017 on suivra également deux confrontations, dont celle entre le Sao Tomé et Madagascar et celle qui opposeraDjibouti au Sud Soudan. Les vainqueurs de chacune des trois rencontres (qui seront livrés en fin de ce mois) rejoindront les 45 autres pays engagés dans la course au sacre continentale.Les 48 équipes ont étéCe sont 48 pays au total, répartis en 12 poules de quatre équipe. Le vainqueur de chaque poule obtiendra son passeport pour Cameroun 2019.Une exception avec la poule du Cameroun. Le Cameroun (pays organisateur et détenteur du titre ) marquera ses points qui seront comptabilisés pour le classement final.La composition des groupes éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 ci-dessousGroupe A : Sénégal, Guinée Equatoriale, Soudan, Sao Tomé ou Madagascar.Groupe B : Cameroun, Maroc, Malawi (absence signalée) , Comores ou Maurice.Groupe C : Mali, Gabon, Burundi, Djibouti ou Sud Soudan.Groupe D : Algérie, Togo, Bénin, Gambie.Groupe E : Nigeria, Afrique du Sud, Libye, Seychelles.Groupe F : Ghana, Ethiopie, Kenya, Sierra Leone.Groupe G : RDC, Congo, Zimbabwe, Liberia.Groupe H : Côte d’Ivoire, Guinée, Centrafrique, Rwanda.Groupe I : Burkina Faso, Angola, Botswana, Mauritanie.Groupe J : Tunisie, Egypte, Niger, Swaziland.Groupe K : Zambie, Mozambique, Guinée Bissau, Namibie.Groupe L : Cap Vert, Ouganda, Tanzanie, Lesotho.