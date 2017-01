Can Total Gabon 2017: Les Lions indomptables du Cameroun pas encore qualifiés

A la Une de Esprit d’Equipe, le quotidien d’informations de la Can Total Gabon 2017, paru hier à Libreville, l’on peut lire : « Panthères du Gabon, l’espoir reste permis ». 237online.com Ce titre est révélateur de l’enjeu des matchs de la 3ème et dernière journée du premier tour de cette Can dans le groupe A. Les Panthères du Gabon affronteront pour l’occasion, les Lions Indomptables du Cameroun au stade de l’Amitié de Libreville. Les Etalons du Burkina Faso seront opposés aux Djurtus (Chiens Sauvages) de la Guinée Bissau au stade de Franceville. Ces rencontres auront lieu simultanément à partir de 17h. Engelbert Mbarga, entraîneur de football, plante le décor sur son mur Facebook : « Gabon - Cameroun, malheur au vaincu ». Le technicien rappelle par la suite l’image qui s’était dégagée de l’esprit des uns et des autres après le tirage au sort de cette compétition ayant placé

le Cameroun, le Burkina Faso, la Guinée Bissau et le Gabon, pays organisateur, dans le groupe A. « Sur le calendrier de la poule A, ce 3ème match semblait compter pour du beurre, ou encore juste pour le prestige. C'était sans compter avec les aléas de la compétition. Dimanche ce sera vaincre ou mourir pour le Gabon, pour le Cameroun. Gare à une défaite qui pourrait ouvrir la porte à un retour Burkinabé », a averti Engelbert Mbarga. Le match qui opposera les Lions Indomptables du Cameroun aux Panthères du Gabon va se jouer au couteau. Les Lions Indomptables, leaders du groupe A depuis leur victoire de mercredi dernier, 2-1 sur les Djurtus de Guinée Bissau, ont besoin d’un point pour la qualification au deuxième tour. Pour cela, un score de parité fera l’affaire des Camerounais. Par contre, une victoire est impérative pour les Panthères du Gabon, si elles veulent arriver au deuxième tour. Tout autre résultat que la victoire pour le pays organisateur de cette 31ème édition de la Can Total 2017 sera suicidaire. Il y aura un duel à distance entre le Gabon et le Burkina Faso. Une victoire du Burkina Faso sur la Guinée Bissau et en cas de victoire du Gabon sur le Cameroun, les Panthères et les Etalons passeront au deuxième tour alors que les Lions et les Djurtus plieront leurs bagages. Dans cette hypothèse de victoire des Etalons un résultat des Panthères autre qu’une victoire ouvrirait les portes du deuxième tour aux Etalons. A l’inverse, si les Djurtus battent les Etalons, ils auront 4 points et en cas de parité entre le Cameroun et le Gabon, c’est la Guinée Bissau qui passerait au deuxième tour. Tous les deux matchs de cette 3ème journée de dimanche prochain ont des allures de finale où la défaite est interdite pour chacune des équipes.