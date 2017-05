La Cemac s'enfonce dans la crise économique

Le marasme politique dans lequel est actuellement plongé la Cemac préoccupe la Banque centrale. Et ceci au point de provoquer une session extraordinaire du Comité de politique monétaire (CPM) de ladite banque le 22 mai 2017, à Yaoundé. De la bouche même du gouverneur Abbas Mahamat Tolli, président statutaire du CPM, malgré déjà plusieurs mesures prises et mises en œuvre, « la tendance baissière des réserves est encore loin de se tourner ». En conséquence, a indiqué le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), le CPM a adopté des « mesures supplémentaires en vue de consolider les réserves de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Cemac). L’une des nouvelles mesures phares prises par le CPM est « la réduction de 20% des objectifs de refinancement de deux pays dont la position en compte d’opérations est débitrice ». Si Mahamat Tolli n’a pas nommément

cité les pays de la Cemac qui provoquent cette décision, l’on sait que le Tchad et la Guinée équatoriale affichent en ce moment de piètres performances financières. Car sur les 1 155,95 milliards de FCFA des six pays de la Cemac sur le compte d'opérations en 2016, le Tchad affiche moins 63,07 milliards et la Guinée équatoriale moins 7,8 milliards, donc sont déficitaires. Heureusement, les services centraux de la Beac disposent d’un montant de 513,3 milliards de FCFA ; le Cameroun, 443,6 milliards. La Centrafrique, 39,52 milliards ; le Congo, 124,06 milliards et le Gabon, 106 milliards. Par conséquent, le tandem Tchad-Guinée équatoriale, qui ne dispose plus de devises, n’a plus les moyens de pouvoir importés des produits à l’étranger. Ils importent donc depuis plusieurs mois sur le dos des réserves accumulées par les autres pays.Pour bien comprendre la crise dans laquelle la Cemac veut sortir, il faut noter que les réserves en diminution des Etats de la sous-région dont parle le gouverneur de la Beac servent de garantie au moment des importations : achat de denrées alimentaires et autres biens et services manufacturés. A l’heure actuelle, les réserves des six pays de la communauté ont régressé de 3 288 milliards en 2015 à 1155,95 milliards de FCFA en 2016. Leur marge de manœuvre en matière d’importations est dont réduite. D’ailleurs, en décembre 2016, la Beac a fait savoir qu’il y avait assez d’argent juste pour deux mois d’importations. La situation était devenue si grave qu’une dévaluation du FCFA Afrique centrale faisait partie des hypothèses sur la table. Pour l’heure, les réserves de la Cemac dans le compte d’opérations sont estimées à 55%, d’après les statistiques de Mahamat Tolli. Pas alarmant donc. Mais le gouverneur se veut prudent car, selon lui, la tendance baissière des réserves n’a pas été stoppée malgré les efforts d’ajustement budgétaire fournis par les Etats membres de la Cemac, dont plusieurs sont en négociations avancées avec le Fonds monétaire international (FMI). Ceci pour la mise en œuvre de nouveaux programmes économiques qui pourraient permettre la mobilisation d’importantes et indispensables à la consolidation de leur position extérieure. Pour mémoire, les réserves sont logées dans le « compte d’opérations ». Ce dernier est ouvert par la Beac au service de contrôle budgétaire et comptable du ministère des Finances et des comptes publics de la France. La Banque centrale, d’après les conventions, doit impérativement y déposer 50% de ses avoirs extérieurs. Toutefois, la convention du 3 octobre 2014 stipule que cette quotité peut être abaissée en deçà de 50% mais, sans être inférieure à 40%.