Cameroun - Football : Voici le programme complet de la Coupe des Confédérations

Le coup d’envoie de la Coupe des Confédérations sera donné ce 17 juin 2017 en Russie, et la compétition qui se déroulera sans ses habituels favoris promet des étincelles.

Pour sa 25ème édition, le tournoi des huit nations met aux prises des pays, qui pour une première fois, vont tenter de soulever le trophée de la coupe des confédérations-qui était passablement devenu la chasse gardée des pays comme le Brésil (vainqueur en 1997,2005, 2009, 2013) et la France (vainqueur en 2001, 2003). Les rencontres promettent des surprises tant aucun de ces favoris n’est en lice. Le Cameroun, ambassadeur de l’Afrique, est logé dans la poule B, en compagnie du Chili, de l’Australie et de l’Allemagne. Les poulains d’Hugo BROOS vont tenter de réécrire l’histoire du Cameroun à ce rendez-vous, car si c’est pour la troisième fois que les lions indomptables sont sur la ligne de départ pour cette échéance, ce n’est qu’en 2003 que le onze national camerounais a pu aller jusqu’en finale de la coupe des confédérations -à laquelle il est battu par la France-. Les champions d’Afrique

suivent, à cet effet, depuis le 29 mai dernier un stage préparatoire dans le courant duquel deux matchs sont en vue ; celui contre le Maroc le 10 juin (comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019) et celui en amicale du 13 juin contre la Colombie. C’est le 18 juin 2017 que le Cameroun fera face à sa première épreuve en coupe des confédérations, à savoir le Chili au Stade du Spartak, Moscou. Le tournoi va se dérouler du 17 juin au 2 juillet 2017 en Russie, et prélude la coupe du monde prévue dans le même pays en 2018.Groupe A: Russie, Nouvelle-Zélande, Portugal, MexiqueGroupe B : Cameroun, Chili, Australie, AllemagnePhase de groupeGroupe A :17 juin : Russie – Nouvelle-Zélande (12h – Stade de Saint-Pétersbourg, St. Petersburg)18 juin : Portugal – Mexique (12h – Kazan Arena, Kazan)21 juin : Russie – Portugal (12h – Stade du Spartak, Moscou)21 juin : Mexique – Nouvelle-Zélande (3h – Stade Ficht, Sotchi)24 juin : Mexique – Russie (12h – Kazan Arena, Kazan)24 juin : Nouvelle-Zélande – Portugal (12h – Stade de Saint-Pétersbourg, St. Petersburg)Groupe B :18 juin : Cameroun – Chili (3h – Stade du Spartak, Moscou)19 juin : Australie – Allemagne (12h – Stade Ficht)22 juin : Cameroun – Australie (12h –Stade de Saint-Pétersbourg, St. Petersburg)22 juin : Allemagne – Chili (3h – Kazan Arena, Kazan )25 juin : Allemagne – Cameroun (12h – Stade Ficht, Sotchi)25 juin : Chili – Australie (12h- Stade du Spartak, Moscou)Demi-finales :28 juin : Demi-finale 1 (3h – Kazan Arena, Kazan)29 juin : Demi-finale 2 (3h – Stade Ficht, Sotchi)Match pour la 3e place:2 juillet : Match pour la 3e place (9h – Stade du Spartak, Moscou)Finale:2 juillet : Finale (3h – Stade de Saint-Pétersbourg, St. Petersburg)