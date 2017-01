Cameroun: Le Kaki et le noir, couleurs favoris pour braver la poussière

Si beaucoup de personnes éternuent et toussent à cause de la poussière, cela n’empêche pas qu’on fasse l’économie des tissus lourds en cette saison sèche. Les tenues sont plus légères et plus décontractées. 237online.com En effet, quand il fait chaud les gens préfèrent : « Laisser les pores dégager le maximum de chaleur dans le corps » affirme Naélle étudiante à l’université de Yaoundé I. Selon cette dernière, ce serait inédit voire anormal de voir quelqu’un en pleine saison sèche vêtu d’un pull-over. «C’est bien que les vêtements soient légers » rajoute-t-elle. C’est ainsi, qu’en ville on voit les gens vêtus de démembré, de collant léger, ou encore en robe de campagne, jupe avion et tout autre vêtement de nature à empêcher toute gêne. Les tenues en coton sont remplacées par les tenues en polyester par exemple. Un accessoire vestimentaire qui ne manque pas dans certains quartiers de la

ville de Yaoundé c’est le cache nez. Au quartier Mimboman, les femmes qui vendent en bordure de la route utilisent cet outil pour se protéger des différentes maladies que pourrait causer la poussière. Sur la route de Nkolmesseng les chauffeurs de moto disent ne pas pouvoir travailler sans cet outil. On peut dire que cette saison sèche est assez rude et apporte par conséquent des habitudes particulières. Le vent sec, la poussière et autres ne permettent pas de s’habiller n’importe comment. Pas de tenues de couleurs blanches. Les couleurs noires, grises et Kaki sont les plus en vue. Si vous vivez dans les quartiers difficiles, producteurs de boues et de poussières par ces temps, vous êtes obligé de troquer les talons aiguilles contre les ballerines et les tennis. Aussi les pantalons jeans sont plus pratiques pour les différents déplacements des uns et des autres. Pas moyen de se percher sur les talons en cette période d’intense chaleur. Les garçons se sont abonnés aux pantalons kaki, tricot noir et bien d’autres couleurs faciles à nettoyer et discrète face à la poussière.