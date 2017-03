Cameroun - Athlétisme: Adèle Mafogang Tenkeu, poumons d'acier

L'arrivée se fait presqu’en solo, lorsque Adèle Mafogang Tenkeu, 18 ans, franchit la ligne d’arrivée, à la finale des 400 mètres dames. En réalisant un chronomètre de 56 secondes 06 centièmes, la jeune athlète occupe ainsi la première place au second meeting d’athlétisme de la saison, organisé du 04 au 05 mars 2017 à Bafoussam. Une performance saluée par le modeste public du stade omnisports de Kouékong, à Bafoussam. Surtout que l’écart entre la première et la seconde, Martine Solange Dede, des Forces armées et police (Fap), est de plus de trois minutes. « Je suis dans mon plat », reconnaît Adèle Mafogang Tenkeu, élève en classe de 1ère D au lycée bilingue de Gouache, à Bafoussam. Elle bat ses cinq concurrentes de la journée à plate couture. Ce qui ne surprend pas son coach, Jean-Claude Kammogne, par ailleurs entraîneur national des courses de montagne et de cross-country. «

Elle est mentalement forte et techniquement douée », témoigne le technicien. A croire que la championne du Cameroun aux 400 mètres l’an dernier tient encore le bon bout. La sociétaire de Nzuimanto club peut se bomber le torse, même si sa prestation se situe en deçà du record détenu depuis l’an 2000 par Florine Mireille Nguimgo : 50 secondes 69 : « Je sais que je dois encore travailler pour atteindre ou dépasser ce record. Il me faut consacrer un peu plus de temps pour les séances d’entrainements, par rapport au début de la saison sportive, et tout ira », projette-t-elle. Puisqu’elle est partagée, pour l’instant, entre l’école et les pistes d’athlétisme : « Je dois être sur les deux fronts, parce que j’accorde la même importance aux deux activités », tranche-t-elle. Une sortie appréciable pour celle qui a été découverte sur les pistes au détour des jeux de la Fédération nationale des sports scolaires (Fenassco) ligue A à Bertoua, en 2013. Alors que Adèle Mafogang Tenkeu s’y exerce par plaisir, des techniciens en la matière décèlent en elle un potentiel compétitif.