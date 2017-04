Afrique : Orange, grand COUPABLE de PIRATERIE ?

Tenez une phrase qu’orange Guinée n’osera pas mettre en sonnerie d’attente autant quelle l’a fait avec le titre Moumma de Khady Diop : « La société Orange Guinée a fait une exploitation commerciale non autorisée du titre éponyme Moumma de l’artiste Khady Diop » (extrait de l’album Mes couleurs d’ébène). C’est ce qu’on peut lire entre les lignes du verdict rendu par le juge du Tribunal de première instance de Dixinn , et pourtant précise la note, L’artiste sénégalo-guinéenne et la maison Suk’Arts sont liées par un « contrat d’enregistrement exclusif en date du 15 mars 2013, en vertu duquel Suk’Arts est la seule à fixer, vendre et/ou faire vendre, louer ou faire louer, sur quelque support que ce soit, les œuvres de l’artiste ». La culpabilité d’orange établie donc, l’instance a plafonné à « 5 milliards de francs guinéens (environ 527 689 euros) à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues », la somme qui sera à la maison de production Suk’Arts. A noter que le tribunal s’est assuré que ce montant soit à la hauteur du dommage. Ayant constaté que « l’exploitation commerciale de ce titre était mensuellement facturée à 2 050 francs (0,2 euros) directement prélevés sur le compte du consommateur » d’Orange Guinée, le tribunal a choisi de multiplier ce montant par le nombre d’abonnés d’Orange en Guinée (5 millions d’abonnés actifs), soit environ 1,03 million d’euros.

C’est l’issue d’une bataille judiciaire qui opposait depuis octobre 2016 la maison de production Suk’Arts à Orange Guinée. « Cette décision de justice est un autre pas gagné contre la piraterie des œuvres musicales en Guinée" ont laissé entendre les officiels de la maison de production Suk’Arts dans un communiqué en date du 8 avril, non sans mettre en garde « ceux qui vendent les œuvres d’artistes sous le manteau ou au grand jour sur les places publiques, sans aucune licence des producteurs ».



Quid des autres artistes ?

Orange reste encore murée dans le silence à la suite de ce procès et ce n’est pas cette licence des producteurs qu’elle brandira, mais c’est bien un dédommagement qu’elle fera en attendant le prochain procès, tant c’est une pratique en vogue, à la rigueur une tradition chez les opérateurs de téléphonie de proposer à leurs abonnés de souscrire, contre facturation, à des chansons parmi les plus célèbres du moment comme tonalité d’attente. C’EST DE LA PIRATERIE QUAND ON N’EN A PAS L’AUTORISATION ET C’EST CONDAMNABLE! Le procès de Conakry en est la preuve. Reste donc aux musiciens africains et aux maisons de production de revendiquer leurs droits car il est difficile de croire qu’une même compagnie fut-elle « Orange », n’ait pas en vigueur la même politique dans ses multiples cavalcades de propagande.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com