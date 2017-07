Cameroun: Un double attentat fait 16 morts dans l'Extrême-Nord camerounais

Ce bilan provisoire, dont les circonstances n’ont pas été précisées, fait également état de quarante-deux blessés enregistrés, dans cette zone frontalière avec le Nigeria et qui abrite l’un des plus importants parcs zoologiques du pays.

Waza, note-t-on, était relativement épargnée, ces dernières années, des assauts terroristes, la dernière incursion jihadiste dans la zone, remontant à décembre 2015, avait alors fait six morts.

Présenté comme agonisant voici peu encore par les autorités camerounaises, Boko Haram a, depuis un mois, repris de la vigueur dans l’Extrême-Nord du pays, perpétrant des attentats quasi-quotidiennement.