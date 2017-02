Football – Élection CAF 2017: Issa Hayatou reçoit le soutien de Jacob Zuma

Au cours de l’audience, le président de la CAF a tenu à redire en son nom, et au nom de l’organisation, toute la gratitude de la CAF aux autorités sud-africaines pour le soutien décisif apporté au développement du football en Afrique au cours des 20 dernières années. Notamment en se montrant disposées et disponibles à chaque fois pour accueillir nombre des compétitions de la CAF et en consentant les énormes sacrifices qui vont avec.

Le président Jacob Zuma s’est félicité des avancées palpables qui s’obersevent dans l’évolution du football en Afrique et a indiqué suivre particulièrement l’amélioration de la qualité des équipes et du niveau de jeu. Il a dit à cet effet son espoir de voir au moins une équipe africaine se hisser en demi-finale de la rpochaine Coupe du Monde de la FIFA en Russie en 2018.

Il en a profité pour réitérer l’engagement de son gouvernement et

son engagement personnel à continuer à accompagner son «frère» Issa Hayatou, dans sa mission de développement du football en Afrique. C’est ainsi qu’il a assuré son hôte du soutien sans faille de l’Afrique du Sud à sa candidature pour un nouveau mandat à la tête la CAF.Le ministre des Sports de l’Afrique du Sud, Fikile Mbalula, le président de la fédération sud-africaine de football, Danny Jordaan, et le président des Mamelodi Sundowns, Patrice Motsepe, prenaient également part à cette audience, qui se déroulait en marge du match de la Super Coupe Total de la CAF, entre l’équipe sud-africaine des Mamelodi Sundowns, vainqueur de la Ligue des Champions Total l’année dernière, à celle du Tout-Puissant Mazembe, vainqueur de la Coupe de la Confédération Total.