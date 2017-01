Gambie : Adama BARROW change la dénomination de son pays !

C’est au travers d’un Tweet du président gambien retweeté par son porte-parole Halifa Sallah que la confirmation de ce changement du nom officiel de la Gambie a été donnée. Ainsi donc, le pays que dirige Adama BARROW ne s’appellera plus République islamique de Gambie comme institué par son prédécesseur Yahya Jammeh, « République de la Gambie » est la nouvelle appellation. Il faut voir en ce basculement, la matérialisation de la vision qu’a le nouveau chef de l’Etat Gambien de son pays. Il rêve en effet d’une Gambie unie où les divisions ethniques et politiques sont amoindries sinon bannies.

Il faut croire que la survenue de cette reforme consacre clairement la laïcité en Gambie, puisqu’en la rebaptisant le 11 décembre 2015 « République islamique de la Gambie », l’ex président Yahya Jammeh entendait se départir du passé colonial de ce pays à forte majorité musulmane, l’islam était depuis lors érigée

en religion d’Etat. Malgré ce fort taux de musulmans estimé par le président à 90 % « le pays restera « une république » et non la République islamique » a-t-il martelé.Dans la mosaïque des sujets évoqués pendant sa toute première conférence de presse, relativement à sa politique de gestion du pays, le cadre a annoncé la mise en œuvre d’une série de réformes démocratiques mais aussi qu’un point d’honneur sera mis sur la réconciliation. Pour corroborer cette volonté ferme d’unir, le nouveau Président gambien a maintenu le Général Ousman Badjie, à son poste de Chef d’Etat de l’Armée gambienne. Lui qui fut, on se souvient, un allié fort indomptable à Yahya Jammeh avant sa reconversion. Pour justifier ce maintien imprévisible du General d’armée, Adama BARROW s’est fendu d’un argument «Ousmane Badjie, c’est le chef de l’armée. C’est un poste qui doit être occupé par un fils du pays. Donc il va continuer son travail et il va conserver son poste. C’est ce que j’ai décidé ».Adama BARROW a été Porté au pouvoir par une coalition des partis de l’opposition, ce qui induit que l’équipe gouvernementale dont il va s’entourer sera toute aussi consensuelle pour l’entame de son mandat. Cette liste devrait être connue dans le courant de cette semaine.