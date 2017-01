Cameroun - Chaussures: La Feinty, soulier qui sied à tous les pieds

Une Feinty de couleur noire aux pieds assortie d’une culotte jeans bleue et d’un tricot blanc, Tadjus n’oublie pas de mettre la main gauche dans la poche avec d’adopter une démarche digne de la jolie babouche qu’il abhorre. Pour lui, c’est un soulier pour connaisseur : « pour mes balades du soir j’opte pour les babouches en général. Je préfère la nouvelle version de la Feinty parce qu’elle est plus soft » déclare ce dernier. Longtemps conçues en caoutchouc, ces babouches ont dernièrement connu une amélioration dans la fabrication. Elles viennent désormais avec la semelle en caoutchouc et le dessus en dain. Si on veut être à la mode, il faut être prompt et audacieux. Les choses vont et reviennent sur le marché de la tendance comme une roue qui tourne. De façon plus soft ou plus vulgaire les amoureux de la tendance ne laissent rien passer. La Feinty

s’apparente à une babouche masculine. D’ailleurs, selon certaines personnes les filles qui osent la Feinty ont une tendance masculine. Elle a été pendant longtemps considérée comme le soulier pour sportifs. Chaussure que ces derniers abhorraient une fois sortis du stade et débarrassés de leurs tennis quelques fois trop serrés. Pourtant, aujourd’hui elle est vue comme une chaussure des petites sorties. Assortie avec des tenues de sports comme le jogging ou même les culottes, le jeans et bien d’autres vêtements décontractés, cette chaussure permet de montrer la beauté et la propreté des pieds et particulièrement des orteils. Il faut débourser entre 10.000 et 20.000 FCFA pour avoir une paire de Feinty. En outre, cette nouvelle version de Feinty avec dain est difficile à entretenir en cette saison sèche avec la poussière qui est visible partout. Néanmoins, poussière ou boue les amoureux de la mode ne laissent jamais rien les divertir. Puisque la Feinty est le soulier en vue sur les comptoirs. On porte Feinty !