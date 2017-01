Et pour cause : le « père Noël Fipcam » est « descendu du ciel », avec des « jouets par millier » pour faire le bonheur des tout-petits de l’école et des pensionnaires de l’orphelinat.

Cette initiative est devenue une tradition au sein de la société FIPCAM. En effet, comme à l’accoutumée, à l’occasion des fêtes de fin d’année, cette société forestière s’est déployée pour contribuer au bonheur des familles, en gratifiant de dons divers et multiples les enfants de l’école maternelle publique de Mfou, une école qui, d’ailleurs, est également un don de cette même société. D’où la grande satisfaction des responsables de cet établissement.

Les encadreurs de l’orphelinat universel des œuvres humanitaires ont, eux aussi, eu du sourire aux lèvres, en assistant à la grande distribution de cadeaux faite par le « père Noël Fipcam » aux enfants pris en charge par cet établissement. Signalons que la FIPCAM ne vient pas en étranger dans

ce pensionnat qui accueille et encadre les enfants abandonnés. En effet, cet établissement bénéficie habituellement des appuis et de l’accompagnement de cette société forestière très active dans l’humanitaire.



A côté de ces joyeux bénéficiaires, les familles riveraines du site qui abrite les locaux de la direction générale ont également reçu de nombreuses denrées alimentaires, ainsi que des appuis financiers en vue de rehausser l’éclat de leurs festivités de noël et de nouvel an.

Pour M. Muller Stéphane, Administrateur Général Adjoint de la société FIPCAM, qui est à l’origine de cette initiative, « au-delà des enfants, ces présents sont pour la société Fipcam le signe de l’expression d’une communion parfaite avec notre environnement social. Noël, c’est la fête de la nativité, la fête du partage. Pour la société FIPCAM, ce geste est une façon de donner le sourire et d’atténuer les charges des parents car chaque enfant a en principe besoin d’un cadeau. Par le canal de nos collaborateurs, nous sommes donc venus apporter un peu de joie aux familles, à travers ces petits enfants».



Blandine Okoundjié