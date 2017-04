Cameroun : Vous avez une opportunité d'être bon orateur et leader

« Vous n’aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression », cette boutade de l’auteur américain David SWANSON lui a valu d’être célèbre, son message reste à tout jamais actuel et concerne tout le monde, tant pour une raison ou pour une autre, chacun est amené à prendre la parole en public et laisse une impression à l’auditoire. L’intérêt mais surtout le sérieux que ce public, qui peut être des collaborateurs ou des clients, accordera à votre laïus dépendront de sa pertinence et de la qualité de son rendu. Il y en a comme le promoteur de SENECARTOURS et bien d’autres qui n’ont aucune peine à se déployer sur ce terrain, car « Grace aux programmes de H&C j’ai pu avoir des outils pratiques pour continuer de créer des conditions de la production de résultat avec mon équipe et mes collaborateurs et par ricochet, faciliter la reproduction de la performance par la systématisation des processus et la création d’une culture disciplinée de la performance. Je suis tellement satisfait de leurs services qu’à chaque formation il y a toujours des cadres de SENECARTOURS » ; bien d’autres gâchent des opportunités ou voient s’effondrer un projet à cause de présentations mal structurées, de discours incohérents, voire du fait d’un management défectueux appliqué dans leur entreprise. Au service de ces derniers, le groupe H&C met à nouveau son expertise ces 28 et 29 Avril 2017 dans le cadre d’un atelier de formation.

Ce rendez-vous aura pour cadre l'hôtel IBIS de Douala et entend donner la possibilité à ses participants d’être à la hauteur de tous les défis professionnels (débat conférence, formation collègues, interventions radios/télés, symposium) qui les talonnent au quotidien au sein de leurs entreprises naissantes et matures. « Il n'y a pas piètre leader que celui qui n'ouvre pas son esprit à de nouvelles perspectives »(le séminaire est ouvert à tous ), c’est un credo cher au groupe H&C qui induit cette main tendue qu’on peut résumer en 12 ateliers animés pendant deux jours et dans le courant desquels les aspirants seront non seulement, édifiés sur des astuces et stratégies inédites pour s’approprier les méthodes modernes de prise de la parole en public appuyées sur de séances pratiques de simulation, mais bénéficieront des sessions de coaching en live adossées sur des témoignages vivants de « success stories » revenant tour à tour, et par le menu, sur leurs parcours ; voilà qui ne va pas manquer de servir d’encrage à plus d’un. Des MP3 secrets de prise de parole en public seront également mis à la disposition des candidats, ce n’est pas loin d’être l’atout charme de cette échéance, car contribuera à renforcer son caractère pratique, mais c’est sans compter l’expertise des formateurs qui revendiquent pour la plupart pas moins de 10 années d’expériences dans la formation, le coaching et l’accompagnement des dirigeants.

A l’heure où des exploits de leaders d’entreprises se multiplient de part le monde, conscients du fait qu’ils tiennent à l’inventivité et surtout à l’esprit de défi de ces derniers, le groupe H&C s’est assigné depuis l’an 2003 qu’il existe, la mission de permettre aux « futurs managers » d’améliorer leurs capacités à convaincre et à motiver les autres dans leur management au quotidien. Une vision qu’Hermann H. CAKPO, co-fondateur et président de l’organisation a en partage avec son équipe qui s’étend toujours plus, avec des filiales au Cameroun au Benin, en Cote d’ivoire, au Burkina-Faso, au Sénégal, au Togo, au Gabon, au Niger, au Mali et bien au-delà. Pour l’heure, le devoir les appelle ces 28 et 29 Avril 2017 à Douala au Cameroun.



Consulter: www.hcbusiness.com, www .hcmagazines.com pour plus d'informations



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com