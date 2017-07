Don de 500 000 ordinateurs: le premier lot arrive au Cameroun fin décembre

On en sait un peu plus sur la promesse de 500 000 ordinateurs faite aux étudiants camerounais inscrits dans les Universités d’Etat et les institutions privées d’enseignement supérieur (IPES) du Cameroun au cours de l’année académique 2016-2017. C'est à la faveur d'une audience du ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr. Jacques Fame Ndongo au directeur général adjoint de la société chinoise Sichuan Telecom Construction and Engineering Co. Ltd et Maître d’œuvre du projet E-National Higher Education Network. Il faut retenir que l’avance de démarrage règlementaire (30% du montant global du prêt), a été débloquée au bénéfice de la Société Sichuan Telecom Construction and Engineering Co. Ltd.

Le premier lot d’ordinateurs sera receptionné à Shenzhen fin octobre 2017, et au Cameroun en fin décembre 2017. Par la suite, le rythme de fabrication de ces ordinateurs sera accéléré pour combler les attentes de tous. Les ordinateurs sont fabriqués dans cette ville

chinoise située en face de Hong Kong, au Sud de la Chine, qui abrite les usines de grandes multinationales chinoises (Huawei, ZTE, Tencent, BYD). Seuls les étudiants de l’année académique 2016/2017 sont déclarés éligibles à ce don d'ordinateurs. Ils doivent avoir été biométriquement enrôlés par les bons soins de leurs chefs d'institution respectifs. Ils doivent par ce moyen figurer dans le fichier national des étudiants de l'année académique qui s'achève.La Société Sichuan Telecom Construction and Engineering Co. Ltd, a dépêché au Cameroun l’équipe d’experts chargée de la conception, de la construction et de l’équipement des neuf Centres de Développement du Numérique Universitaire. Son agenda prévoit un délai prévisionnel de 3 mois, en ce qui concerne les travaux de la phase d’études préalables et de conception desdits Centres. Ces centres seront logés dans les huit Universités d’État et au campus de l’Université Inter-Etats Cameroun-Congo de Sangmélima. La Société Sichuan Telecom Construction and Engineering Co. Ltd, envisage de mettre sur pied un Centre National de Gestion du Réseau d’Interconnexion des Centres de Développement du Numérique Universitaire à Yaoundé. La pose de la première pierre de l’immeuble siège de ce centre national est prévue au mois d’octobre 2017.