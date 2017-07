Cameroun: Les Digital Thursdays débarquent à Yaoundé

Au programme de la soirée, un small talk sur le thème « Et si l’e-learning était au cœur de la transformation digitale » animé par Raoul Biniga suivi de la très compétition de speed pitching entre six porteurs de projet.



Saison 2, nouveaux défis

Après une première saison qui aura permis de mettre en lumière plusieurs start-ups aujourd’hui très connues dans l’environnement tech camerounais et africain, les Digital Thursdays reviennent avec de nouveaux objectifs. Cette fois-ci, il est question de mettre en avant les startups camerounaises ayant un fort potentiel et un impact sur le développement socio-économique du pays, d’encourager et soutenir de nouveaux acteurs de l’économie numérique camerounaise, d’accélérer la diffusion de savoir-faire et faciliter l’émergence de nouvelles solutions pour le développement, et de promouvoir les compétences et favoriser les investissements dans le secteur du numérique.

C’est dans cette optique qu’une compétition ouverte aux start-ups qui développent

des produits innovant à même d’apporter une solution à une problématique sociale, a été lancée, avec à la clé un accompagnement par l’incubateur ActivSpaces, plus un financement du projet à hauteur de 3 millions de francs.Comme à chaque édition, six start-ups participaient à la compétition de pitches qui s’est tenue lors de cette deuxième édition. Chaque candidat avait 5 minutes pour présenter son projet et 5 minutes pour répondre à d’éventuelles questions du public et du jury. Pendant ce temps, le public avait la possibilité de voter en ligne en attribuant au candidat une note allant de 1 à 5. Le vote du public comptait pour 30% dans la note finale de chaque candidat, les 70% restant revenant au jury.Six projets dans divers domaines ont donc été présentés : La plateforme « SOS Alert transfusion » présentée par Christian Ngongang, l’application « FINDGAZ » présentée par Marc Rostand Essosso, l’application Agric Advisor dédiée aux agriculteurs et à l’agronomie de précision, présentée par Phillipe René Penda, l’application « Akoum » un annuaire de produits make in Cameroon a été présentée par Kelly Eya’ane, la plateforme « Chekam Info », présentée par Valery Ncho Nkarimbi, et enfin le projet « Career Builder », un service de mise en valeur des compétences sous forme d’application multiplateforme, présenté par Phillipe Kouotou.À l’issue des votes du public et de la délibération du jury, les trois vainqueurs ont été déclarés : En troisième position, « Agric Advisor » ; en deuxième position, « Chekam Info » ; et le vainqueur de la soirée, « SOS Alert Transfusion ».La troisième édition des Digital Thursday se tiendra à Douala et permettra de sélectionner trois autres start-ups qui rejoindront les six déjà qualifiées pour la suite de la compétition qui s’annonce plutôt serrée.