Cameroun : Office 365 désormais dans le bouquet de MTN Business

A l’ère du numérique, l’entreprise leader des télécommunications au Cameroun et le groupe Microsoft ne tarissent pas d’imagination pour permettre un accès facile des entreprises, et surtout celles naissantes aux commodités de la technologie. Le service Office 365 que commercialise d’ores et déjà l’entité de MTN dédiée aux entreprises leurs permettra d’utiliser la dernière version de Microsoft Office (installation pour PC ou Mac, ainsi que des appareils mobiles) et un large éventail de services Cloud à savoir : One Drive, Exchange Online, Skype Entreprise, SharePoint Online, Yammer (…) en abonnement mensuel ou annuel, par opposition aux licences classique de la suite Office. Un acquis qui leur sera salutaire pour la production de contenus, le partage, le travail collaboratif et la communication en temps réel, entre collègues ou groupes, depuis des terminaux fixes ou mobiles via le Cloud Computing.

Voilà qui a tout d’une aubaine pour les petites et moyennes

entreprises « qui ont besoin de solutions de productivité collaboratives efficaces et abordables. Elles peuvent donc se concentrer sur leurs métiers pendant que nous leurs apportons l’assistance nécessaire en local » rassure Georges MPOUDI, directeur général de MTN Business. A noter que conjointement, l’entreprise va proposer des solutions mobiles à valeur ajoutée toujours dans cette optique de satisfaire au mieux sa clientèle.C’est son statut de Cloud Solutions Provider de Microsoft, dans la zone Afrique Centrale et de l’Ouest, qui confère à MTN Business le droit de commercialiser la suite Office 365 ; une opération qu’a rendu possible un partenariat stratégique signé entre le groupe MTN et Microsoft en 2015 pour fournir aux clients en Afrique des solutions cloud « ce qui n’est qu’un début. Le partenariat avec Microsoft permettra dans le futur de fournir d’autres propositions de valeurs innovantes » indique Georges MPOUDI.A l’évidence, les entreprises camerounaises et partant les camerounais vont tirer grand profit de cette nouvelle offre disponible sur MTN business, démembrement de MTN Cameroon qui les contente depuis février 2000 (année de son installation) tout en restant dans l’espoir d’apprécier davantage les fruits de sa collaboration avec Microsoft et bien d’autres entreprises qui à l’image de cette dernière ont comme crédo « donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions ».

Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com