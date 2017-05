La Beac viendra en aide à la CEMAC en dernier ressort

La Banque des Etats de l’Afrique centrale n’exclut pas de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort en cas de problèmes de confiance et de crise de liquidité sérieuse.

Parmi la batterie de mesures préventives contre la crise économique dans laquelle est engluée la Cemac, se trouve en dernier ressort la solution « Beac ». De fait, a expliqué Abbas Mahamat Tolli, comme la plupart des banques centrales de par le monde, la Banque des Etats de l’Afrique centrale a prévu dans sa réforme de politique monétaire un dispositif d’apport de liquidité en urgence. Ce qui permettra à l’institution monétaire et financière de « jouer son rôle de prêteur en dernier ressort en cas de problèmes de confiance et de crise de liquidité sérieuse ». Selon les éclairages du gouverneur de la Beac, l’apport de liquidité en urgence consiste à fournir, de façon discrétionnaire et exceptionnelle, de la liquidité à une institution financière solvable, mais souffrant de tensions de liquidité sérieuses pouvant entraîner un risque financier majeur pour la sous-région. Toujours selon Abbas Mahamat Tolli, la mise en

place de ce dispositif dans la Cemac est principalement motivée par la vulnérabilité de la situation de trésorerie de plusieurs banques. Sans toutefois les nommer. Mais l’on sait que lors de la huitième réunion de concertation du président de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) avec la profession bancaire et financière tenue le 21 octobre 2016 à Douala au Cameroun, l’ancien gouverneur Lucas Abaga Nchama, avait révélé que « seules 19 banques sur 52 disposent de fonds propres nets suffisants pour honorer l’ensemble des normes assises sur cet agrégat ». A cet égard, M. Abaga Nchama avait rappelé l’exigence de respecter en permanence l’ensemble des normes prudentielles en vigueur, faute de quoi la Cobac ne lésinera sur aucun moyen pour infliger les sanctions prévues à cet effet par la réglementation. La mise en place d’un dispositif pour pallier la vulnérabilité des banques de la Cemac est donc « systémique », selon l’expression l’actuel gouverneur de la Beac. « Les modalités pratiques de ce dispositif seront finalisées d’ici la fin de l’année », a annoncé Mahamat Tolli. « D’ores et déjà, le comité de politique monétaire a toutefois pris acte de ces grandes orientations et donné son accord pour qu’il soit appliqué pour répondre aux situations d’urgence qui pourraient survenir avant la fin de l’année », a-t-il conclut.