Cameroun - Droit d'auteur de l'art musical : La CMC définitivement de retour

Philemon Yang, le Premier Ministre, n’use d’aucune circonlocution encore moins d’aucune approximation dans la correspondance qu’il vient d’adresser au ministre des Arts et de la Culture et dont Cameroon-info.net s’est procuré une copie. « Vous voudrez bien, dans des délais brefs, instruire le président de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle d’accompagner le processus de fusion d’absorption de la Socam par la CMC », écrit le locataire de l’immeuble Etoile. En outre, précise le Premier Ministre « Il s’agit pour l’Etat du Cameroun de se mettre en conformité avec la loi, laquelle a établi la CMC comme la seule société légale de l’art musical au Cameroun à l’issu de nombreux procès qu’elle a remporté contre l’Etat du Cameroun ». Dès lors, conclut le Premier Ministre « Conformément aux instructions du Président de la République, il importe de ramener la sérénité dans l’art musical au Cameroun et surtout de

préserver les intérêts des artistes. A l’heure qu’il est, la CMC dispose d’actifs financiers considérables qui permettront d’atteindre ces objectifs rapidement ». Pourquoi ce recadrage du ministre des Arts et de la Culture par le Premier Ministre ?C’est que ces dernières semaines, prenant le contrepied des recommandations des experts entérinées par le Président de la République et d’une décision du Premier Ministre du 8 juillet 2015 confortant le retour de la CMC, le ministre des Arts et de la Culture semblait privilégier une autre option. En ce sens, il avait mis en place un comité dirigé par l’artiste Marco Mbella dont la mission était de réfléchir à la création d’une nouvelle société de gestion collective de l’art musical. Cela, alors même que nombre d’experts soulignaient que le Pr Narcisse Mouelle Kombi s’engageait dans une voie sans issue, puisque la création d’une nouvelle société impliquerait la dissolution puis la liquidation de la CMC, ce qui allongerait extraordinairement le processus de retour à une situation viable. De fait, précisaient –ils encore, il faudrait par exemple des années à la nouvelle société pour finaliser nombre de procédures tant au plan national qu’international alors même que la CMC a signé des accords de réciprocité avec 239 sociétés de droit d’auteur dans le monde via la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC) dont elle est membre titulaire.Mais l’aspect le plus délicat de la démarche du ministre des Arts et de la Culture, selon toujours ces experts, restait le risque d’un enlisement judiciaire. De fait, selon le plan du gouvernement, un retour à la légalité suppose le retrait de toutes les actions judiciaires engagées par la CMC contre l’Etat du Cameroun. Ne pas s’y tenir, comme l’envisageait Narcisse Mouelle Kombi, expose l’Etat du Cameroun à une bataille judiciaire interminable et incertaine, son corollaire étant le blocage du fonctionnement de la gestion collective du droit d’auteur de l’art musical. Le 8 mai dernier, sur cette question, le Ministre de la Justice, sollicité pour avis, a éclairé le Premier Ministre par le biais dune correspondance en lui indiquant qu’il n’est pas question d’envisager une dissolution de la CMC, au risque d’ouvrir la voie à un nouveau procès dans lequel l’Etat du Cameroun aurait très peu d’arguments pour justifier son intrusion dans les affaires d’une société civile. Visiblement, c’est sur la base de cet avis que le Premier Ministre a conforté l’ancrage de l’Etat du Cameroun pour un retour définitif de la CMC.A son tour, le ministre des Arts et de la Culture a déjà donné des instructions fermes au président de la Commission Permanente de Médiation et de Contrôle (CPMC) pour qu’il accompagne, en qualité de commissaire, le processus de retour à la normalisation de la CMC.C’est donc l’épilogue d’une bataille juridique qui dure depuis 9 ans. Alors ministre de la Culture, Ama Tutu Muna avait fait interpeller Sam Mbende, le PCA de la CMC le 10 mai 2008 en l’accusant de détournement de 100 millions de FCFA. Les enquêtes de la police avaient démontré qu’il n’en était rien. Selon Sam Mbende, en réalité l’objectif de la ministre et de son président de la CPMC d’alors, le Pr Adolphe Minkoa She, était de l’écarter de la tête de la CMC. Sam Mbende néanmoins réélu président du Conseil d’Administration de la CMC, Ama Tutu Muna allait retirer l’agrément de la CMC et créer une nouvelle société, la Socam, en violation de l’article 18 de la loi du 19 décembre 2000 qui régit le droit d’auteur au Cameroun, lequel stipule qu’il ne peut être créé qu’une seule société par catégorie d’art. Dans la foulée, 11 décisions de justice allaient infirmer tous les actes d’Ama Tutu Muna et établir le caractère illégal de la Socam, sans que la ministre de la Culture accepte de se plier à ce verdict. En fin de compte, la Socam allait finir par mettre la clé sous le paillasson avec les nombreux détournements qui ont émaillé sa gestion. C’est une époque révolue que l’Etat du Cameroun entend faire oublier en rétablissant la CMC dans ses droits.Selon des indiscrétions, le mois de Juin sera consacré à la constitution du fichier des membres de la CMC, à la mise en place du Conseil d’Administration de la CMC issu de ses rangs et de la Socam et au recyclage du personnel pour la reprise des activités. L’Assemblée Générale devrait se tenir en Juillet puis les activités de la CMC reprendront aussitôt à Yaoundé et à Douala avant de s’étendre progressivement dans le reste du pays. Les répartitions, à en croire nos sources, pour marquer ce retour de la CMC, sont attendues pour septembre. Nombre de voix d’artistes, d’Ama Pierrot à Moussa Haïssam en passant par Lady Ponce, Mbarga Soukouss, Dieu Ngolfe, Ben Decca, Messi Ambroise et bien d’autres saluent déjà ce qu’ils qualifient de retour à la raison de l’Etat du Cameroun.