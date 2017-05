Cameroun : Quatre femmes enlevées par Boko Haram dans l'Extrême-Nord

Munis d’armes de poing, des éléments de la secte terroriste Boko Haram ont investi les localités de Gakara et Dougdje-région de l’Extrême-nord-dans la nuit du 24 au 25 mai, et ont pris quatre femmes en otage avant de retourner au Nigeria, à ce que qu’indiquent nos confrères du trihebdomadaire l’œil du Sahel (26 mai 2017).

Selon des témoignages, « Ils étaient une vingtaine et portaient tous des armes », c’est aux environs de 4h du matin que ces assaillants de Boko haram vont encercler deux localités de la région de l’Extrême-nord dont Gakara et Dougdje , avant de procéder, en un laps de temps, à une fouille systématique de toutes les cases environnantes tant « Ils avaient des armes à feu et des lampes torches [aussi, ndlr] », a indiqué un homme dont la compagne dénommée Doudjé Ismael a été prise en otage. « Ils ont forcé mon épouse à les suivre au moment où ils quittaient les lieux. Ils m’ont demandé de ne pas la chercher car ils vont la faire marier à un des leurs une fois qu’ils auraient rejoint la localité de Valé au Nigéria » ; à cette destination mystérieuse, deux autres femmes à Gakara ainsi qu’une jeune fille à Dougdje

ont été trainées de force non sans difficultés car « Malgré leur nombre, je ne me suis pas laissée faire lorsqu’ils emmenaient ma fille. Ils m’ont roué de coups au point où je ne pensais plus me relever. Heureusement, j’ai été conduite au camp du BIR où des soins m’ont été administrés. Ma fille est innocente. Je ne sais pas à quel type de torture ils vont la soumettre » s’époumone, toute en larmes, la mère de la petite Aicha Liman Yacoubou embarquée dans le maquis par les assaillants de Boko Haram. Plusieurs autres personnes torturées dans le courant de cette attaque ont été conduites au camp du BIR par le président du comité de vigilance qui promène désormais plusieurs inquiétudes parce que si des réserves entières ont été emportées comme d’accoutumée, « Nous avons compris désormais que nous pouvons également subir des conséquences fâcheuses de leurs attaques comme ceux des autres localités » claironne-t-il. Il faudra indubitablement attendre beaucoup de temps pour retrouver ces femmes enlevées dans l'extrême-nord avec le risque d'enlèvements supplémentaires qui plane et qui devrait inquiéter; on sait en effet que c'est trois ans après leur kidnapping qu’en filigrane de ces prises d'otages dans l’Extrême-nord du Cameroun un nombre important de jeunes filles (des plus de 300 lycéennesa enlevées au total) enlevées à Chibock a récemment retrouvé la liberté. C’est dire qu’on (le Cameroun) n’est pas loin du pire si la vigilance et autres mesures sécuritaires ne se hissent pas à la hauteur de la ruse de cette secte pernicieuse.