Nouvelle banque accreditée au Cameroun: La longue marche du CCA vers son émergence

Cette mutation est intervenue au terme de la session de la Cobac qui s'est tenue le 20 mars 2017 à Libreville. Une mutation qui n'est pas sans conséquence aussi bien pour les actionnaires, les produits et plus de 400 000 clients qu'il regroupe dans son portefeuille. Avec ce nouveau statut, le CCA porte désormais fièrement la dénomination de " banque ". L'autre avantage qui s'ouvre au CCA, c'est que, le nouvel établissement financier a désormais droit au marché bancaire, réputé plus large que celui de la microfinance selon les experts. Fini donc le spectre de la faillite des EMFs qui a longtemps plané dans le microcosme financier camerounais ces dernières années pendant lesquelles, certains établissements ont défrayé la chronique en leur temps par la fermeture de leurs portes et la mise de leur clé sous le paillasson en laissant à leur triste sort leur clientèle. Avec cet agrément, le

CCA pourra non seulement accéder au financement de la Beac en tant que " prêteur de dernier ressort" mais aussi au Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale qui indemnise les épargnants d'une banque en cas d'indisponibilité de leurs dépôts dont s'est doté le système bancaire camerounais.En effet dès sa création en 1997 à Bafoussam, le CCA s'était donné pour objectif de faciliter l'accès aux services financiers à toutes les couches sociales du pays. 20 ans plus tard, on peut affirmer sans risque de se tromper que le pari est gagné au regard des chiffres réalisés par cette ancienne microfinance. Parti de l'Ouest Cameroun, l'entreprise qu'a dirigée Albert Nkemla à la création a tenu le pari de la couverture nationale 10 ans après, en s'étendant dans toutes les 10 régions du Cameroun avec 18 agences fonctionnelles devenant ainsi l'un les plus grands réseaux dans la catégorie des établissements de microfinance indépendants à cette époque. Un parcoursdéterminant entre 2005 et 2007 où l'entreprise avait ouvert 8 agences dans 5 régions. Selon le directeur général de l'époque devenu entretemps PCA, cette offensive obéissait non seulement à son objectif, mais à la demande de sa clientèle de plus en plus nombreuse, estimée alors à 45 000 comptes. C'est le lieu de donner quelques éléments de différence entre une banque et un établissement de micro finance, et qui se situe à plusieurs niveaux.Pour ce qui est par exemple de la différence liée au marché, les experts disent que l'ensemble des clientèles des banques forme le marché bancaire. Il apparait donc clairement que l'offre des services financiers des EMF est hors de la sphère d'influence du marché bancaire, et que, toutes choses égales par ailleurs, le marché de la microfinance est nettement distinct du marché bancaire. Le marché de la microfinance est créé par restriction par le marché bancaire. Le marché de la microfinance est donc un segment inférieur du marché bancaire, cette différence est consacrée par l'article I du Règlement N° 01/02 relatif aux conditions d'exercice et contrôle de l'activité de microfinance de la Cemac. Cet article stipule que la microfinance est une activité exercée par des entités agrées n'ayant pas le statut de banque ou d'établissement financier... qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou celles de l'épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l'essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. La clientèle de la Microfinance est présumée être exclue du marché bancaire traditionnel. Ce qui constitue la première différence fondamentale entre une banque et un EMF.