Cameroun - Affaire Adèle MBALA : Les excuses du DG de la CRTV au public

Cinq jours après la bévue causée par l’une de ses journalistes, Charles NDONGO présente ses excuses au public et à la communauté française ce 21 mai 2017.

C’est entre les lignes d’un communiqué que le directeur général de la Cameroon Radio Television fait sa décharge ; Charles NDONGO, présente ses excuses à la communauté française suite aux «malencontreuses informations diffusées par la présentatrice du Journal télévisé Adèle MBALLA» et partant au public de la chaine nationale. Il est précisé au fil de la note lue dans le courant du magazine dominicale «Dimanche midi» ce 21 mai, qu’il s’agit «d'informations relayées sur les réseaux sociaux par la présentatrice au sujet du nouveau gouvernement français».

Si on frisé un incident diplomatique pour ce fake news, le patron de la CRTV s’est voulu rassurant, des mesures vont être prises pour que n’adviennent plus ce type de bourdes à la chaine vitrine du Cameroun.

Alors qu’il était prévu être dévoilé le jour d’après, Adèle MBALA, directrice de l’information à la télévision nationale présenté un gouvernement français par le menu

et sans hésitations. Elle en avait immédiatement été écartée de son poste de présentatrice attitrée du journal de 20H30 à la CRTV. En filigrane de la publication de communiqué de Charles NDONGO, nombreux sont ceux des camerounais qui attendent toujours les réactions du Ministère de la communication et du Conseil National de la Communication à cet égard.