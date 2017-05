Le Cameroun, hub du e-commerce en Afrique

L'initiative de l’Union postale universelle (UPU) vise à mettre en œuvre une stratégie inclusive permettant l’accès des PME et des citoyens au commerce en ligne en s’appuyant sur le réseau postal. Le directeur général de l’UPU conduit une délégation au Cameroun depuis le 21 mai dernier, qui a rencontré les autorités. Le projet consiste à mettre en place une plateforme commerciale intégrée dont les composantes seront à la fois logistiques et numériques. Sur le plan logistique, il faudra des entrepôts destinés au commerce électronique, des centres de tri automatiques, les véhicules de livraison, les applications virtuelles et interfaces de programmes d’application, les services de traitement de paiement, les facilitations au dédouanement, du personnel qui sera formé et compétent, et une infrastructure à niveau. Le Cameroun devra également abriter un centre de formation au e-commerce. Des recommandations ont été faites à la ministre des Postes en vue d’acquérir des terrains

pour la construction d’entrepôts destinés au commerce électronique. Une délégation a identifié des sites à Douala. Les études de faisabilité prévoient des investissements dans les véhicules et moyens de transport aérien pour la distribution. Pour ce qui est de la commande en ligne, un certain nombre de solutions seront développées pour permettre de réceptionner et de traiter les commandes en ligne sur une plateforme ouverte et gratuite qui permettra aux PME d’être vues sur les marchés. Concernant les paiements en ligne, l’UPU compte mettre en place des passerelles de paiement pour les achats en ligne, un outil accessible aux acheteurs dans les boutiques et fournir des solutions de paiement en ligne. Ecom@africa est un projet conjoint qui regroupe le gouvernement, la poste, l’UPU et le secteur privé. Le gouvernement devra revoir le cadre légal et les modalités de licences pour faciliter l’émergence du secteur. Le service postal national devra fournir la logistique nécessaire, les ressources humaines et ses infrastructures. L’UPU quant à elle devra mettre à contribution son expertise et ses solutions informatiques, alors que le secteur privé est sollicité pour les capitaux. Pour Minette Libom Li Likeng, ministre des Postes et télécommunications, ce projet est un exemple d’inclusion réelle qui va booster les exportations et permettre au Cameroun de jouer le rôle de hub en Afrique centrale. Dans le cadre du projet Ecom@Africa, l’UPU a retenu six pôles en Afrique pour développer le commerce électronique sur le continent. Il s’agit notamment de l’Afrique du Sud, du Kenya, la Tunisie, le Maroc, la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Plusieurs raisons expliquent le choix du Cameroun pour porter ce projet dans la sous-région, selon Pascal-Thierry Clivaz, directeur général adjoint de l’UPU. C’est la plus grande économie en Afrique centrale, avec une croissance économique qui devrait très vite progresser au cours de ces prochaines années, l’émergence d’une classe moyenne, des marchés de consommation rapides, un environnement commercial propice au partenariat public-privé, explique le DGA de l’UPU. Le pays compte 16 millions d’abonnements au téléphone mobile, 3,5 serveurs sécurisés, et 20 habitants sur 100 utilisent internet. Le pays est dans le Top 10 des premiers pays destinataires des produits e-commerce en Afrique. Le commerce électronique se développe en Afrique. Cependant, le continent constitue seulement 2% du e-commerce mondial. Ceci à cause notamment des délais encore longs pour les importations et les exportations. Selon Bishar Abdirahman Hussein, une des ambitions est de raccourcir ces délais et surtout de réduire les barrières à l’export. Dans la mesure où une réduction du temps de 10 à 7 jours peut conduire à doubler les exportations des PME.