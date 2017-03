Cameroun - Procès des leaders anglophones : l'affaire mise en délibéré

Pour la troisième fois Agbor Balla, Fontem Neba, et Mancho Bibixy étaient devant la barre ce 23 mars 2017. Tout comme eux, étaient présentes les 24 autres personnes qui avaient été également interpellées dans le cadre des remous sociaux observés dans les régions du Nord ouest et du Sud ouest . Estimant similaires les chefs d'accusation retenus contre ces deux vagues d'accusés, le ministère publique a requis cet après midi que les deux affaires soit liées, une requête qu'a aussitôt rejetée la défense .

En effet 30 minutes après que la demande de la jonction des deux procès aient été faites, à la suite d'une concertation, la défense a laissé entendre par la voix de Me Maurice KAMTO - désormais dans ses rangs- que la mesure ne lui convient pas du tout. Une dualité qui a indubitablement induit que le Colonel ABEGA MBOZOA programme au 07 avril la publication,

à ce sujet, du verdict du tribunal militaire et la reprise des audiences le 27 avril 2017. Le tribunal a donné la possibilité aux accusés (les 24 ) de compléter au mieux les informations relatives à leur identité et dans le même temps l'instance a indiqué qu'elle statue sur les demandes de mises en liberté provisoires introduites par la défense.À l'image de celle du 13 février dernier, l'audience de ce 23 mars s'est déroulée dans la sérénité, chacune des dépositions et déclarations se sont succédé dans l'ordre mais surtout dans le respect de la loi. Il est également à noter que de plus en plus ce procès polarise les attentions, celles des politiques en primeur, tant outre Maurice KAMTO, (président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) qui intervenait en tant qu'avocat de la défense, on a remarqué Édith Kah Wallah, présidente du Cameroon People Party et Ni John FRU NDI du Social Democratic Front.Accusés de coaction d’acte de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrages à corps constitués et aux fonctionnaires, complicités d’actes de terrorisme, incitation à la guerre civile (...), il faudra attendre le 07 avril 2017 pour savoir le détour que prendra le procès de Agbor Balla, FontemNeba, de l'animateur radio Mancho Bibixy et des 24 autres personnes qui encourent jusqu’à la peine de mort si leur culpabilité est établie.