Cameroun: 500 entreprises forestières sanctionnées au 4 è trimestre 2016

A la fin du premier trimestre 2017, le ministère des Forêts et de la faune (Minfof) a tenu à marquer son action dans l’assainissement des pratiques dans l’exploitation forestière au Cameroun. Au total, 496 entreprises ont été sanctionnées dans le sommier des infractions du quatrième trimestre 2016. Dans ce sommier, il est reproché entre autres l’exploitation forestière non autorisée dans le domaine forestier national, la fraude sur les documents émis par l’administration forestière, l’exploitation non autorisée des produits spéciaux. En plus du non-respect des normes techniques d’exploitation forestière. Le sommier des infractions du quatrième trimestre 2016 relève aussi que certaines entreprises ne respectent pas le cahier de charges défini avant le début de l’exploitation. Ces décisions du Minfof sont les conséquences d’un travail de terrain faisant appel aussi bien aux fonctionnaires qu’aux acteurs de la société civile et des populations riveraines. Parmi les stratégies déployées sur le terrain, figure

le Système normalisé d’observation indépendante externe (SNOIE) expérimenté par les sociétés civiles en partenariat avec le ministère des Forêts et de la faune. Ce système de suivi a révélé un ensemble de dérives de manières spontanées des zones d’exploitations forestières vers les services du Bureau national de contrôle.Concrètement, les sanctions du Minfof portent sur des constats simples. Dans un rapport d’observations par exemple, la sanction est tombée suite à une dénonciation des communautés riveraines. Les membres des communautés locales de Nkondong I dans l’arrondissement de Ngoyla dénonçaient en juin 2016 une exploitation présumée illégale dans les forêts du domaine national au voisinage du village Nkondong I. Suite à cette dénonciation, l’Association Forêts et développement rural (Foder), impliquée dans l’expérimentation du SNOIE a organisé une descente de terrain du 31 mai au 3 juin 2016 dans le souci de documenter les appréhensions des communautés riveraines. Au terme des investigations menées sur le terrain, l’équipe de Foder a observé sept souches non marquées dans l’Unité forestière d’aménagement (UFA) 10035. Six parcs dont deux parcs d’embarquement au bord du Dja non loin du village Zoulabot 2. Et quatre du côté de l’UFA 10035. Il s’agissait dans le détail de 890 chevrons, 110 lattes, soit près de 1 000 pièces pour un volume total de 124 656 m3. Ces informations sont par la suite reportées au niveau des délégations régionales du Minfof. Se saisissant du dossier, les responsables du Bureau régional de contrôle du Minfof organisent des descentes de terrain afin de vérifier les faits rapportés dans cette mission. Pour le cas de l’arrondissement de Ngoyla, objet d’une dénonciation à titre illustratif, la société Covinko a été suspendue de toutes activités dans la forêt communautaire. Et analysant, les actions concertées entre le Minfof et les acteurs de la société civile, Justin Kamga, le chargé des programmes de Foder pense que le SNOIE est «un outil qui innove et révolutionne l’observation indépendante des forêts au Cameroun, adoubé par ses rapports de qualité irréprochable sur le plan technique et éthique ». Financé par des fonds de l’Union européenne, britannique et de l’appui de l’Université de Wolverhampton en Angleterre, le SNOIE se présente comme un regroupement des organisations de la société civile qui mènent les activités d’observation indépendante externe suivant un ensemble d’exigences calquées sur la norme qualité ISO 9001: 2008. Ces activités d’observation indépendante externe consistent à collecter et traiter des données factuelles sur les activités potentiellement illégales et à les transmettre aux autorités compétentes afin d’améliorer l’efficacité des opérations de contrôle et garantir la gestion transparente et durable des ressources du patrimoine national. L’échange de bonnes pratiques entre l’administration publique camerounaise en charge des forêts et les acteurs de la société civile s’avère important au moment où le Cameroun s’achemine vers la reconduction tacite de l’accord de partenariat volontaire sur les forêts à la fin du mois de décembre 2017, après une période de mise en œuvre de sept ans.