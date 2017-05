Cameroun: Les musiciens, premiers demandeurs de subventions au Minac

Il en ressort de nombreuses constantes et projections pour l’avenir. Le ministère des Arts et de la culture (Minac) fait remarquer que les artistes sont nombreux à solliciter de l’aide. Du 25 août 2016, date des dernières assises de la CAL au 11 mai 2017 date de la première session de la CAL, le secrétariat administratif et technique du Minac a enregistré des dossiers en constante augmentation. 283 dans le domaine de l’art musical, contre 88 dans la catégorie Festival et événements culturels, 67 pour ce qui du Cinéma et de l’audiovisuel et 38 portant création littéraire. Toute chose qui a poussé le Secrétaire général du Minac, Mouhtar Ousmane Mey, président des travaux de ladite commission a apporté des précisions notamment sur l’octroi des subventions. «Le Compte d’affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle n’a pas pour ambition de distribuer gracieusement de l’argent à ceux qui en

font la demande, comme semble l’indiqué le volume exponentiel des requêtes au secrétariat et dont le nombre trahit souvent une certaine ruée vers l’or, quand bien même l’étude des dossiers révèle des carences, en ce qui concerne la qualité artistique très recherchée ». Des précisions du SG/Minac, l’argent du Compte d’affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle est rigoureusement consacré à l’incitation, à la créativité littéraire et artistique. Il est question d’encourager les créateurs des œuvres de l’esprit, non pas par une distribution de financements à fond perdus, mais par des mesures de facilitation de la production d’œuvres artistiques de qualité. Pour une meilleure traçabilité et utilisation efficiente de ces appuis financiers, les nouvelles dispositions arrêtées par le Minac dans sa note de service du 7 juillet 2016 précisent « en dehors des organisateurs des festivals, les bénéficiaires de nos subventions ne peuvent plus les percevoir totalement en espèces ». Dorénavant, les subventions sont affectées à la réalisation des travaux auprès des opérateurs culturels dont les établissements sont en règle sur le plan administratif et fiscal, et, qui disposent des équipements requis pour l’enregistrement des chansons, le mixage, le mastering, la duplication des CD. En ce qui concerne la production littéraire, la nouvelle politique valorise l’édition nationale exclusivement destinataire des subventions accordées par le Minac en soutien à l’édition des romans, pièces de théâtre ou recueils de poèmes. Le Minac reste disposé à soutenir la politique culturelle camerounaise mais à condition que les œuvres surtout musicales soient originales et non brodées comme l’impose la tendance actuelle. Lancinante question des droits d’auteurs Alors que les artistes musiciens sont les premiers à solliciter l’appui du Minac, il faut dire que c’est le segment de l’art musical qui donne plus du fil à retordre au ministère des Arts et de la Culture. Malgré la volonté du gouvernement d’assainir ce secteur, on observe incessamment des résistances et des divisions orchestrées par les artistes eux-mêmes. Le cas pendant est celui de la création d’un nouvel organisme de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins. Réunis le 06 avril 2017 autour de Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Arts et de la Culture (Minac), les artistes représentants les organismes de gestion collective (OGC) du droit d’auteur et du droit voisin, des syndicats et associations du secteur du droit d’auteur ont déclaré « de tout mettre en œuvre pour la création, consensuelle d’un OGC dans chacune des catégories prévues par la règlementation en vigueur ». Cependant, une bonne frange d’artistes continue à ramer à contre-courant, rendant complexe ce qu’on pourrait qualifier de sortie de crise. Ceci à cause des moyens colossaux que génère le droit d’auteur nous apprend-on. Jeudi 11 mai 2017, au cours de la première session de la Commission desArts et des lettres (CAL) à Yaoundé, la Sous-commission de l’Art musical composée entre autres d’Ottou Marcellin, d’Eko Roosevelt est revenue sur la question pendant ses échanges. une source interne à cette commission renseigne que « Les travaux sont en bonne voie malgré l’agitation de quelques-uns ». Elle ajoute à l’effet que le fichier national tel que demandé par le Minac est en cours d’élaboration. « Les titulaires de Droits d’auteur et droits voisins désireux de figurer sur la liste sont astreints à remplir les conditions requises dans la fiche publiée par le Minac. Passée cette date, il ne restera qu’à saisir la juridiction pour la mise en place d’un OGC » précise notre source.