Cameroun : La commission pour promotion du bilinguisme et du multiculturalisme tient ses membres

Ce sont trois décrets de Paul BIYA qui ont découvert la coloration de ce collectif dont la charge sera de gérer la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme créée le 24 janvier 2017 par un décret présidentiel.

Ils sont quinze au total, et parmi les membres de cette institution , on distingue plusieurs personnalités à l'instar du sénateur et ancien premier ministre de la république Peter Mafany Musongue qui en est le président, le vice-président Oumarou Djika Saïdou, fonctionnaire à la retraite, ancien secrétaire général de ministère, l'ancienne ministre de la culture Ama Tutu Muna entre autres personnalités du corps enseignant et juridique.

Les missions qui sont celle de cette équipe sont connues, assurer le suivi et la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l’anglais et du français deux langues officielles d’égale valeur, et notamment leur usage dans tous les services publics, les

organismes parapublics ainsi que dans tout organisme recevant des subventions de l’Etat, mener toute étude ou investigation et proposer des mesures de nature à renforcer le caractère bilingue et multiculturel du Cameroun. Par ailleurs la commission est habilitée à recevoir toute requête dénonçant des discriminations fondées sur l’irrespect des dispositions constitutionnelles relatives au bilinguisme et au multiculturalisme et en rendre compte au président de la République. Ces personnalités choisies pour la gestion de la commission pour la promotion du bilinguisme sont en poste pour un mandat de 5 ans éventuellement renouvelable.Les 15 membres de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme: Peter Mafany Musongue, sénateur ancien Premier ministre: Oumarou Djika Saïdou, fonctionnaire à la retraite, ancien secrétaire général de ministère-Mme Ama Tutu Muna, ancien ministre, traductrice-Mme Angouing née Ndanga Françoise-Mme Djenabou Bakary-Mme Mbappè née Tiki Ngonde Ndjo’o Agnès-Abbé Jean-Marie Bodo-M. Abouem à Tchoyi David– M. Ahmadou Mohamadou Baba-M. Efoua Mbozo’o Samuel-M. Halle Nicodemus Ndessi-M. Itoe Mutanga Benjamin-M. Mbafor Jean-Marc Afessi-M. Ngambo Fondjo Pierre Vincent-M. Ngwane George Essambe