Cameroun: la nouvelle bière Manyan est un piège: Absence du degré d'alcool sur l'étiquette !

Ainsi, pour boire en toute légalité et surtout en limitant les risques pour la santé, le degré d'alcool d'une boisson doit toujours être indiqué sur la bouteille conformément aux normes camerounaises d'application obligatoire NC 208 : 2003-02 (des boissons alcoolisées à base de céréales) et NC 04. 2000-20 (D'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.)

En lançant la boisson alcoolisée dénommée "Manyan: bière du pays" sans le degré d'alcool inscrit sur l'étiquette, la Sabc manque de transparence vis a vis des consommateurs. Une erreur de cette magnitude peut malgré tout conduire les consommateurs à sous-estimer la quantité d'alcool qu'ils absorbent, et avoir des conséquences sur leur santé et leur sécurité, notamment au volant.

Conformément à la Loi-cadre N°2011/012 du 6 Mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, la Fondation Camerounaise des Consommateurs soucieuse que soit assurée la transparence due aux consommateurs :

- Demande au Gouvernement camerounais d’intervenir afin d'exiger

le rappel de tous les produits Manyan non conformes;- Enjoint la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun à opérer la rectification sans délais de l’étiquetage dudit produit afin que celui-ci soit conforme aux normes camerounaises d'application obligatoire.Fait à Douala le 19 Janvier 201.