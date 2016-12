Cameroun: Eneo opte pour l'énergie de proximité

Ambition affichée : permettre à plus de 1500 nouveaux ménages de l’Adamaoua d’avoir accès à l’électricité d’ici 2018. Eneo Cameroon se déploie pour relever le défi de l’accès à l’électricité dans le pays. L’une des options choisie par cette entreprise est la construction, avec l’aide des partenaires nationaux et internationaux, de petites centrales hydroélectriques dans les zones défavorisées par l’offre en énergie. Le 16 décembre 2016 à Yaoundé, un contrat d’achat d’électricité a été signé entre Eneo SA et IED Invest Cameroun. Par cet accord, la première s’engage à acheter auprès de la seconde l’énergie produite dans la mini centrale hydro électrique de Mbakaou. Posée sur le fleuve Djerem (dans son segment situé dans la région de l’Adamaoua), l’infrastructure est un investissement d’une valeur de 5,5 millions d’euros soit 3,6 milliards de Francs CFA. Selon les prévisions, elle entrera en fonction à compter du troisième trimestre 2018. Elle sera

alors dotée d’une puissance de 1,4 MW pour une production annuelle moyenne de 10,9 GWh. Cette capacité la prédispose à l’alimentation d’une part d’un réseau moyenne tension reliant l’installation de production aux localités de Tibati ; et d’un réseau basse tension dans les villages environnants d’autre part. Présent à la cérémonie de signature de contrat, Basile Atangana Kouna, le ministre de l’Eau et de l’Energie (Minee), a apprécié la volonté du secteur privé d’accompagner le gouvernement. Il a surtout relevé l’implication active de ce segment économique dans la mise en oeuvre de la politique de promotion et de développement des énergies renouvelables engagée par les pouvoirs publics.Tout un projet que Basile Atangana Kouna a décrit comme projet pilote pour la promotion de la petite hydroélectricité au Cameroun. La nouveauté permettra à plus de 1500 nouveaux ménages de l’Adamaoua d’avoir accès à l’électricité. En plus d’améliorer la desserte et la qualité de service dans ces zones rurales, le projet va générer des réductions d'émission de gaz à effet de serre à hauteur 2 893 tonnes de CO2 par an, du fait de l’arrêt partiel ou total des centrales thermiques de Tibati et de Mbakaou aujourd’hui principale source d’alimentation de la zone. En s’accordant avec IED Invest Cameroun, Eneo suit ainsi ses principaux axes d’action en faveur du développement de la petite hydroélectricité au Cameroun. De l’avis des experts, celle-ci permet une production décentralisée, avec deux objectifs majeurs : le rapprochement de la source de production du centre de consommation et l’adaptation de la production d’énergie électrique en fonction de la ressource disponible dans une localité. Bonus non négligeable: le développement des projets avec les prix de revient par kWh les plus bas. Le développement de ces centrales permettrait donc d'assurer un approvisionnement électrique pour des pôles de développement régionaux, avec pour corollaire la création d'emplois et de richesse en dehors des grandes villes telles que Douala et Yaoundé. C’est une vision nourrie par la volonté d’Eneo Cameroun SA d’accroître la production électrique au Cameroun de manière durable et dans des délais brefs. Déjà, l’entreprise dirigée par Joël Nana Kontchou tient une liste de 35 projets retenus sur le territoire national. Des études de faisabilité sont en cours sur 6 sites (Mari-Bétaré Oya, Colomines sur la Kadei par exemple)La société d’ingénierie IED, spécialisée dans les énergies renouvelables et l’électrification en zone rurale dans les pays en développement, a vu le jour en 1988. Aujourd’hui plus de 80% de son chiffre d’affaire est réalisé en Afrique et le reste en Asie du Sud-Est. L’activité principale d’IED est l’ingénierie de petits systèmes électriques (inférieurs à 5 MW). C’est avec la volonté de s’implanter durablement au Cameroun et d’assurer une meilleure supervision de ses projets, que la filiale IED Invest Cameroun a été créée en 2011.