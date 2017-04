Cameroun: les premiers salaires des Maires payés

Trois mois de salaire, soit un trimestre. C’est ce que commencent à percevoir les magistrats municipaux (délégués du gouvernement et leurs adjoints, maires et adjoints aux maires). Les ultimes virements dans les comptes ont été opérés, selon des sources au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MINATD) le week-end dernier au profit des près de 900 bénéficiaires sur un total de 1305 dossiers qui étaient attendus par le Comité chargé du suivi des procédures relatives au paiement du traitement de base des magistrats municipaux mis en place conjointement par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MINATD) et son homologue des Finances. Heureux aboutissement donc d’un processus qui a été mis en branle par le décret présidentiel N°2015/405 du 16 septembre 2015 fixant les modalités de rémunération des délégués du gouvernement, des maires et de leurs adjoints. Les virements ainsi opérés par les pouvoirs publics

font suite à la publication du décret du Premier ministre, chef du gouvernement du 23 février 2017 fixant la répartition de la Dotation générale de la décentralisation (DGD) au titre de l’exercice budgétaire 2017. Si cet appui de l’Etat aux collectivités territoriales décentralisées est composé d’une enveloppe de 10 milliards de F, son volet réservé au fonctionnement constitue la moitié de cette enveloppe avec trois milliards de F qui sont réservés au traitement salarial des magistrats municipaux.L’on se rappelle qu’en présidant la seconde session du Conseil national de la décentralisation (CND) de l’année 2016 le 28 décembre 2016, le Premier ministre Philemon Yang avait instruit les ministres concernés de tout mettre en œuvre pour le début de l’effectivité de cette mesure au premier trimestre de l’année en cours. Dans une interview accordée à CT dans son édition du 1er mars dernier, le directeur des Collectivités territoriales décentralisées au MINATD, Etienne Owono Owono, soulignait que tout était mis en œuvre par les pouvoirs publics pour le respect de ces prescriptions du chef du gouvernement. Il convient néanmoins de souligner que les salaires versés par les pouvoirs publics, et qui sont les mêmes selon que l’on est délégué du gouvernement, maire ou adjoint, sont différents des avantages et autres indemnités qui leur sont alloués, objet d’un autre décret du président de la République. Ces derniers sont supportés par ces collectivités territoriales décentralisées et sont arrêtés en fonction du dernier compte administratif de chacune d’elle.