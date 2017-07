Cameroun: Eneo annonce la fin des délestages à Maroua

C'est bientôt la fin de la série noire. Maroua va de nouveau briller de mille feux. La société camerounaise d’énergie électrique Eneo a pris les dispositions afin de mieux gérer la période des étiages. Selon la dernière lettre d’information d’Eneo, la tendance évolutive des apports en eau à Lagdo a conduit à la fin des rationnements d’électricité dans le RIN (Réseau Interconnecté Nord) en mi-juin 2017. La gestion de l’étiage a été plus difficile cette saison, du fait d’une hydrologie défavorable, combinée à une croissance de la demande de 7,8% dans le Septentrion. Ce contexte s’est traduit par des rationnements d’énergie dont le cumul à ce jour s’élève à 21 GWh, soit environ10% de la production totale de la période. A cet effet, l’entreprise a d’ores et déjà, pris des dispositions pour la mise en œuvre de la sécurisation de la fourniture d’énergie au cours de l’étiage 2018. Une

centrale thermique diesel d’une capacité de 10 MW sera mise en service à Maroua dès la fin du mois de Juillet 2017. Des centrales solaires d’une capacité cumulée de 35MW seront installées à fin 2018 et exploitable en 2019. Toutefois, la situation du service de transport électrique a connu des perturbations. Dans son rapport mensuel, Eneo signale une réduction des énergies non fournies de 61% par rapport à la même période en 2016. A l’origine de cette évolution, la mise en œuvre d’un plan de sécurisation du réseau dont quelques axes sont: Le remplacement du transformateur 36 MVA (Méga volt Ampère) 90/30 kV par un transformateur 50 MVA au poste de Bafoussam; Les travaux de maintenance préventive effectués dans la région. Transport Centre sur les lignes 90 kV Oyomabang-Ahala et Ahala-Nsimalen-balmayo et dans les Postes Oyomabang et Ahala (45%ENF Travaux); 903 actions de maintenance sur un objectif de1088 ont été réalisées, soit 83%. Aussi, 210 actions de maintenance sur un objectif de 244 (86%) sur les lignes en rapport avec la fibre optique. Cependant, la distribution d’énergie électrique dans certaines localités connaissent ici et là encore des interruptions de fourniture d’énergie en raison d’incidents ou de travaux programmés sur les réseaux. Les énergies non distribuées ont enregistré une baisse de 19%. Ces énergies non distribuées ont été requises pour des travaux programmés sur le réseau (18%) ou ont été causées par des intempéries, une végétation envahissante (22%), la qualité des supports bois (29%) ou des équipements défectueux (34%). Aujourd’hui, les investissements sont en priorité consacrés à la remise à niveau et à la modernisation de divers équipements et installations de la distribution, l’objectif étant de rendre notre réseau de distribution plus robuste en vue d’une fourniture sécurisée de l’électricité à nos consommateurs. Pour Eneo, la sécurisation durable de la fourniture de l’électricité au Cameroun implique une contribution de tous les acteurs.