Cameroun - Médias: Le journal « La Météo » sur la sellette

«Complot au sommet. Comment NGOH NGOH oppose la France à Paul Biya» cet article publié le 12 juin dans les colonnes du journal La météo a conjointement barré la une de cette livraison. C’est pour s’expliquer relativement à cette production que Dieudonné MVENG, Directeur de publication (DP) du bihebdomadaire a été entendu le 15 juin dernier à la Délégation générale de la sûreté nationale (Dgsn). A ce que nous rapportent nos confrères du quotidien « Mutations » l’homme a révélé n’avoir pas été brutalisé ni intimidé. « Je suis arrivé en compagnie de mon conseil. J’ai été bien reçu par les officiers de police judiciaire qui avaient la charge de m’interroger. On m’a montré l’article qui fait problème en me demandant si je l’ai lu. J’ai dit que je l’avais parcouru parce qu’il avait été écrit par un journaliste qui a ma confiance et qui avait de l’expérience dans la pratique de ce métier». Si le reporter de l’article en question à savoir : Cédric MBIDA n’était pas présent à cet effet, une convocation lui a été adressée pour ce 16 juin 2017, le reportage sera par la suite scruté proprement pour exploitation dans le cadre d’un éventuel procès. En filigrane de sa convocation à la Dgsn Dieudonné MVENG en a reçu une autre du Conseil national de la communication (CNC), dont le plaignant serait, à en croire le quotidien « Mutations », Ferdinand NGOH NGOH le Secrétaire Général de la Présidence de la République. Il sera rendra probablement lundi prochain au CNC pour être entendu à cet égard.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com