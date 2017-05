Cameroun - Logements sociaux: Le ministre Mbwentchou s'en prend à Camwater et à Eneo

Du 25 avril au 4 mai 2017, le ministre Jean Claude Mbwentchou de l’Habitat et du Développement urbain a conduit une mission interministérielle dans certaines villes du Cameroun, pour réceptionner quelque 1 500 logements sociaux construits sur financement de la République populaire de la Chine à Yaoundé et Douala avec une contrepartie du Cameroun, et pour rendre compte de l’état d’avancement des travaux de construction des logements inscrits dans le cadre du volet habitat du Plan d’urgence triennal pour l’accélération de la croissance du chef de l’Etat à Limbé, Bafoussam, Bamenda, Bertoua et à Ngaoundéré. Cette mission prescrite par le premier ministre chef du gouvernement - Philemon Yang, comprenait, entre autres, la ministre Jacqueline Koung à Bessiké des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières et Mme Dibong née Biyong Marie Rose - secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Habitat et du Développement urbain chargé de l’Habitat. Le 25

avril à Olembé-Yaoundé, après avoir constaté qu’il ne manque plus que l’alimentation en eau et en électricité avec le réseau public pour que les 660 logements soient opérationnels, Jean Claude Mbwentchou a demandé aux deux concessionnaires - Camwater et Enéo, de le faire dans les plus brefs délais. Le 3 mai, le ministre de l’Habitat et du Développement urbain à donné 15 jours à Camwater et à Eneo pour alimenter le site de construction des 100 logements en eau et en électricité. Ce délai court jusqu’au 18 mai 2017. C’était en présence du gouverneur de la région de l’Adamaoua et de la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Forêts et de la Faune - Koulssoumi Aladji Boukar. Victime de l’ire du ministre, la déléguée régionale de l’Eau et de l’Energie de l’Adamaoua - Evelyne Nkoantel Mempang, a été chargée de transmettre les instructions ministérielles aux directeurs généraux des deux sociétés. C’est le lieu de signaler que ces derniers se font toujours représenter lorsque le ministre de l’Habitat et du Développement urbain descend sur le terrain pour prendre le pouls du projet initié par le président de la République Paul Biya. Contrairement aux directeurs généraux de la Maétur - la Mission d’aménagement des terrains urbains et ruraux, de la Sic - la Société immobilière du Cameroun, et du Cfc - le Crédit foncier du Cameroun, qui sont toujours présents, quel que soit leur agenda. La cité de Ngaoundéré devant être livrée le 20 décembre 2017, le ministre Mbwentchou a fait savoir à l’entreprise marocaine Alliances chargée des travaux qu’il n’y aura pas « un jour de plus ».