Cameroun - Coup de théâtre: Démission du président du GICAM

Le poste de président de la principale organisation patronale du pays, le Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), est donc vacant depuis ce lundi 10 avril 2017, si l’on s’en tient à la note d’information que le secrétaire exécutif du groupement a fait parvenir à la Rédaction du Quotidien de l’économie, hier lundi. En effet, selon ladite note, Armel François qui, avant le décès du président du GICAM, André Fotso, occupait le poste de 1er vice-président de la principale organisation patronale du pays, en août 2016, a donc décidé de démissionner de son poste de président par intérim du GICAM, ce lundi 10 avril 2017. L’information est confirmée par Alain Blaise Batongué, le secrétaire exécutif du GICAM. Celui qui est aussi le directeur général des Plantations du Haut Penja (PHP) démissionne en même temps que le 2ème vice-président du GICAM, en la personne de M. Henri Fosso, président directeur général

de Fimex International, et par ailleurs président de Croplife Cameroun. « Une assemblée générale mixte, ordinaire et élective est convoquée pour le jeudi 29 juin 2017 au siège du GICAM, à Douala. Celle-ci sera consacrée en 1ère partie à la clôture des comptes de l’exercice 2016, et en seconde partie, à l’élection du nouveau conseil exécutif. Telle est la principale résolution prise à l’issue de la traditionnelle réunion mensuelle du conseil exécutif, tenue le vendredi 7 avril dernier au siège du GICAM », indique la note d’information signée du secrétaire exécutif. Cette note renseigne par ailleurs que suite à la décision du président par intérim de ne pas aller au terme du mandat actuel en annonçant sa démission, et suite à la présentation par le vice-président de sa démission, une décision importante a donc été prise par le conseil, outre la convocation d’une assemblée générale élective .« Le conseil prend acte de la démission du président et du vice-président, le conseil exécutif demande au président par intérim de rester en fonction jusqu’à l’élection du nouveau président ; ce que ce dernier a accepté ; conformément aux dispositions statutaires, le conseil exécutif reste en fonction jusqu’à l’élection du nouveau président et du nouveau conseil. Le conseil tient à rassurer les adhérents du GICAM, ses partenaires nationaux et étrangers ainsi que l’ensemble de la communauté de la conformité du processus ainsi engagé avec les dispositions statutaires du groupement, et de la poursuite sereine de ses activités », indique la note d’information signée d’Alain Blaise Batongué, secrétaire exécutif du GICAM. Joint au téléphone hier, lundi 10 avril 2017, le secrétaire exécutif confirme donc la démission de ces deux figures influentes du GICAM. « Le président par intérim, Armel François, a toujours fait savoir qu’il n’était pas intéressé par le poste de président du GICAM, parce que trop pris par son poste de DG de PHP », a-t-il souligné, précisant que les élections relatives du nouveau conseil et du nouveau président du GICAM auront bien lieu le 29 juin prochain.