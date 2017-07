Cameroun: Supermont a ravi à Tangui le leadership sur le marché des eaux minérales

«Le concurrent Source du Pays, avec la marque Supermont, est dorénavant leader sur le marché des eaux. Supermont représente environ 52% de parts de marché contre 36% pour Sabc.», révèle la filiale camerounaise du groupe Castel dans son rapport d’activités 2016.

En effet, après une éclipse de quelques années, l’eau minérale Supermont est revenue sur le marché camerounais, plus tard, avec une stratégie plus agressive, qui a consisté à démocratiser l’eau minérale dans le pays, grâce à un conditionnement de 10 litres, vendu à 1 500 Fcfa, contre 2 400 Fcfa pour la traditionnelle palette de six bouteilles de 1,5 litre.

Cette agressivité a provoqué chez les concurrents, non seulement un nivellement des prix vers le bas, mais aussi l’adoption par tous les opérateurs de ce conditionnement de 10 litres, qui a eu pour conséquence immédiate l’augmentation de la consommation de l’eau minérale dans le pays.

Pour preuve, selon le

rapport d’activités de la Sabc, «le marché global de l’eau embouteillée en 2016 est estimé à plus de 2 200 000 hl, toujours en forte croissance par rapport à 2015 (+32.6 %)».