Cameroun - Investissement Public: Le BIP 2016 exécuté physiquement 96%

Par rapport à l’année 2015, on note une amélioration de près de 6,5 points. C'est comme une petite révolution qui est en train de s’opérer dans la consommation du Budget d’investissement public (BIP) au Cameroun ces derniers temps. Son taux d’exécution physique ne cesse de frôler les 100%. Pour l’exercice 2016, il se situe au 31 décembre à exactement 95,94%, contre 89,46% à la même période au cours de l’exercice 2015, soit un gain 6,48 points. Ce qu’a révélé l’évaluation de l’exécution physico-financière de l’investissement pour le compte de l’exercice 2016, tenue à Yaoundé jeudi 2 février, c’est que sur les 1 525,8 milliards consacrés aux dépenses d’investissement l’année dernière, près de 1464 milliards ont été effectivement été mis à profit. Seulement 61 milliards ont échappé du BIP. De manière détaillée, le taux d’engagement à cette période en 2016 se situe à 97,18%, alors qu’il était à 90,92% au

31 décembre 2015, soit un gain de 6,26 points. Quant au taux de liquidation, il enregistre également une légère progression, passant de 89,09% au 31 décembre 2015 à 94,07% à la même période en 2016, soit un gain de 4,98 points. Le taux d’ordonnancement lui aussi n’échappe pas à la même logique de progression, lui qui passe de 77,46% au 31 décembre 2015 à 93,89% à la même période en 2016, enregistrant ainsi un gain de 16,43%. Tous ces détails ont été rendus publics hier, au cours de la 2e session de l’évaluation de l’exécution physico-financière de l’investissement pour le compte de l’exercice 2016, sous la présidence de Rosette Ayayi, présidente de la commission des Finances de l’Assemblée nationale. Une session qui avait pour but, comme c’est le cas chaque année, de recueillir les observations relatives à la qualité et à la réalisation effective des projets exécutés au cours de l’exercice 2016. Mais aussi de s’assurer de l’effectivité des réalisations physiques, tout en appréciant le niveau de satisfaction des besoins des bénéficiaires des projets. Ce, en vue d’améliorer l’information sur le niveau d’exécution des projets, renseigne-t-on au ministère de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat). Pour étayer ces bons chiffres enregistrés dans la consommation du BIP 2016, le Minepat explique par exemple qu’il est observé une amélioration dans l’exécution des crédits au niveau des services centraux, par rapport à l’exercice 2015. Ainsi, au niveau du taux d’engagement, on le situe au 31 décembre 2016 à 98,40%, alors qu’il était de 92,55% à la même période en 2015, soit un gain de 5,84%. Pour ce qui est du taux de liquidation, il pointe à 97,75% au 31 décembre 2016 contre 91,63% à la même période en 2015, donc 6,12 points de gagnés. Enfin, pour le taux d’ordonnancement, il est de 97,55% au 31 décembre 2016, contre 80,37% en 2015, soit un gain de 17,18 points. Pour ce qui est de la situation des marchés passés au niveau central, l’on indique 85% du taux de lancement des marchés par rapport au DAO attendus, 83% du taux d’attribution des marchés par rapport aux projets recensés et 73% du taux de notification/signature des contrats par rapport aux marchés attribués. Pour ce qui est de la consommation du BIP 2016 au niveau des régions, il ressort de l’évaluation faite hier que les régions de l’Adamaoua, du Nord et du Nord-Ouest enregistrent les meilleurs taux d’exécution physique, pendant que le Littoral, l’Est et l’Ouest enregistrent les meilleures progressions. Alors que les performances des régions du Sud, le Nord-Ouest et l’Extrême-Nord sont en baisse. Au niveau de la passation des marchés dans les régions, l’on indique 93,90% des marchés attribués au 31 décembre 2016, contre 91,00% à la même période en 2015, soit une progression de 2,90 points. Pour le taux de notification/signature des contrats par rapport aux marchés attribués, il s’établit à 99,18%, alors que ce taux était de 99,00% en 2015, ce qui fait une progression de 0,18%.