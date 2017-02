Cameroun: Biopharma, Bocom, Afriland, Express Union... éligibles au soutien de l'Etat

Le projet gouvernemental de bâtir des champions nationaux n’est plus seulement une vue de l’esprit. Les contours de ce projet de soutien public aux entreprises nationales ont été esquissés la semaine dernière à Yaoundé par le ministère de l’Economie. La présentation du concept de champions nationaux et des modalités de son implémentation était l’œuvre de Roger Tsafack Nanfosso, président de l’université du Gicam (Groupement interpatronal du Cameroun) et recteur de l’université de Dschang. C’est en effet au sein de ce mouvement patronal qu’a germé la réflexion autour des champions nationaux, reprise par le Minepat, Louis Paul Motaze, lui-même à la recherche d’un booster de la croissance économique. Selon le ministre de l’Economie, en plus de la poursuite des grands travaux, le gouvernement va apporter, dans son prochain programme économique, un soutien au secteur privé, notamment aux champions nationaux. Même si l’idée va paraître nouvelle et révolutionnaire dans le contexte

camerounais, les champions nationaux sont une vieille tradition dans les économies aux Etats-Unis, en Europe, en Inde et même en Afrique. Tsafack Nanfosso définit un champion national comme une entreprise « généralement choisie par l’Etat pour devenir le producteur ou prestataire dominant sur le marché national et entraver les concurrents étrangers sur ce marché. » Appliquée au Cameroun, cette définition est plus claire encore : « Un champion national est une entreprise camerounaise capable d’avoir un déploiement à l’international, qui est leader national dans son domaine d’activités, qui est innovante, compétitive, offensive, et qui jouit d’une grande notoriété auprès de la population et à laquelle les camerounais s’identifient aisément. Elle doit bénéficier des appuis étatiques pour son développement, son rayonnement ainsi que pour faire face à la concurrence des multinationales ». Le président de l’université du Gicam indique que « tous les pays ayant effectué un saut qualitatif ont mis en place des mécanismes ayant eu pour conséquence des créer des plateformes de développement pour l’identification et le soutien aux champions nationaux.» Plusieurs entreprises nationales, privées ou publiques, sont éligibles à ce statut. Certains noms ont été cités en guise d’illustration : Afriland First Bank présentes dans 12 pays, Biopharma (présent dans 22 pays, 60% du chiffre d’affaires à l’export, croissance annuelle de 20% depuis 2013), Express Union (représenté dans 11 pays), Tradex et Bocom (présents à eux deux dans 7 pays, Transimex (4 pays), le groupe Foyou, Telcar Cocoa, etc. Pour choisir les champions nationaux, le gouvernement va appliquer une des propositions élaborées par Roger Tsafack Nanfosso. Ce dernier voit, entre autres, l’organisation d’un « championnat national des entreprises » dont les vainqueurs seront érigés en champions nationaux. Le choix pourrait aussi être guidé par des raisons stratégiques. « Ce mode de sélection « discrétionnaire » met en évidence le caractère stratégique de l’entreprise, non seulement en termes de souveraineté, mais aussi en termes de création d’emplois et de génération de revenu pour le pays. Il s’agit d’entreprises à fort potentiel dans les secteurs « niches » ou « sources » de croissance, ou bien dans les secteurs sensibles (télécom, défense, énergie, finance, etc.) », a expliqué le président de l’université du Gicam. Le financement des champions nationaux a aussi été examiné et des propositions ont été émises. Par exemple, l’injection directe de fonds dans les entreprises sélectionnées, associés à des aménagements douaniers et fiscaux. Pour cette modalité de financement, deux cas pratiques ont été posés sur la table. D’abord l’appui direct de 1,2 milliard apporté à Producam, entreprise installée à Kekem. Elle collecte 20% de la production nationale de cacao, produit 12 000 tonnes de beurre, 6 000 tonnes de poudre et 6 000 tonnes de masse. Et a généré 825 emplois permanents et 1 000 emplois saisonniers. Puis, second cas, les 600 millions accordés à Fapam industrie de Mbalmayo. C’est une entreprise une entreprise qui va transformer 50 000 tonnes en liqueur de cacao, poudre de cacao et surtout le beurre désodorisé et fera passer de 25% à 43,5% la part de cacao local transformée. Grâce à ce financement, sa capacité de broyage partira de 1.500 kg/h à 6000 kg/h. Elle a généré 600 emplois directs, 1 500 emplois indirects.