Cameroun: Les actionnaires camerounais du terminal à conteneurs de Kribi

Les opérateurs camerounais ne seront pas que spectateurs du contrat de concession de l’exploitation du terminal à conteneurs du port de Kribi qui est signé ce jour. Il y aura, à Kribi, d’un côté le gouvernement, représenté par la ministre des Transports, Edgar Alain Mebe Ngo, et de l’autre l’entreprise de gestion Kribi container terminal (KCT). Au sein de cette dernière, figurent Bolloré Africa Logistics, CMA-CGM et la China Harbour Engineering Company (CHEC), qui se sont tous les trois regroupés au sein de la société holding appelée KTH (Kribi holding terminal). Mais aussi onze actionnaires camerounais : la Belmont Investments, la Société Africaine de Prestations à l’Exportation et à l’Importation (SAPEM), Transimex Cameroun, Alliance Trading, SCI Ambankoans, Africa Shipping & Stevedoring Agency, Centrale d’Opérations Maritimes (Copem). En plus de ces personnes morales, ressortent des personnes physiques comme Kate Kanyi-Tometi, Maxime Fosso Ngouchinghe, Ouambo et Jean-Hervé Soppo Priso. Ces onze

actionnaires camerounais ont versé leur contribution au capital social de KCT à hauteur de 20,75 milliards de FCFA, qui représente 20% des parts de l’entreprise créée pour exploiter le terminal à conteneurs du port de Kribi. Ce cinquième du capital social équivaut à la part réservée aux nationaux au sein de l’entreprise concessionnaire au moment du lancement de l’appel d’offres. Les appréhensions apparues un temps sur la capacité des entreprises camerounaises à se hisser à la hauteur de cet enjeu sont donc balayées d’un revers de la main par ces onze opérateurs. Si certains sont inconnus du grand public, d’autres sont des têtes d’affiche en raison du dynamisme de leurs affaires. C’est le cas de Kate Kanyi-Tometi, patronne de Telcar Cocoa Ltd, entreprise leader d’exportation du cacao avec 30% de l’ensemble de la production. Epouse de feu le président du Gicam, André Fotso, elle est citée par Forbes comme la femme la plus riche du Cameroun. On constate aussi la présence de la Société Africaine de Prestations à l’Exportation et à l’Importation (SAPEM), spécialisée dans le secteur des commissionnaires en douane et auxiliaire de transport. Elle est une des neuf entreprises locales du consortium KPMO (Kribi Port Multi-Operators) qui représentent les intérêts camerounais dans la concession du terminal polyvalent du port de Kribi. Installée à Douala et créée en 1992, elle est dirigée par André Mbeumo. Transimex Cameroun, quant à elle, évolue dans le transit, le négoce, la consignation des navires, le transit, etc. Présente au port de Douala, cette entreprise est partie prenante du consortium KPMO. Copem, autre actionnaire camerounais de KCT, est une entreprise locale installée à Douala et offrant des prestations pour le dédouanement des marchandises, la représentation maritime et le transit. Pour certaines de ces entreprises, nos recherches ont renvoyé à des multinationales. Elle est aussi présente dans le consortium KPMO. C’est le cas de Belmont Investments ou encore d’Alliance trading. En face de ces entreprises locales ou présentées comme telles se trouvent des mastodontes du transport maritime. D’abord Bolloré Africa Logistic, probablement l’acteur le plus important du secteur sur la côte Ouest-africaine. En tout, Bolloré Africa Logistics, groupe français, est présent dans 46 pays d’Afrique et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros, soit environ 1 800 milliards de FCFA. Ce groupe gère quasiment tous les terminaux à de la façade atlantique, soit en tout 16. A ses côtés apparaît l’inévitable CGM-CMA (Compagnie maritime d’affrètement-Compagnie générale maritime), troisième armateur mondial. Présent dans 42 pays en Afrique, ce groupe français affiche un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros en 2015. Le dernier gros partenaire est le chinois CHEC, une entreprise de génie civil, filiale de la grande société d’Etat chinoise CCCC dont le siège est à Beijing. Elle a été créée en 1978 et est le constructeur du terminal à conteneur mis en exploitation. Elle est déjà assurée de construire la deuxième phase de ce port.