Cameroun - Awards: Canal d'Or 2016, les nominés sont connus

La prestigieuse cérémonie de récompense des meilleurs artistes chanteurs et des acteurs culturels est annoncée pour le 4 mars. 237online.com Depuis plusieurs jours, la liste officielle des artistes en compétition dans le cadre de la 11éme édition passe en boucle sur Canal’2, la chaîne privée à l’origine de projet. Un constat : de nouvelles catégories ont fait leur apparition. On passe de 14 à 17 catégories. Un choix qui peut s’expliquer par l’ouverture du projet à la scène internationale depuis 2015. Les artistes de l’Afrique centrale s’affronteront par exemple dans les classifications « Artiste d’Afrique centrale », « Révélation d’Afrique centrale ». Tandis que la catégorie « artiste africain » est ouverte à toutes les stars du continent : (Koffi Olomidé, Josey, Yemi Alade, Serge Beynaud, etc). Au total 84 artistes chanteurs, 13 comédiens (5 série Tv), 6 humoristes sont en lice pour un Canal d’Or. On retrouve la plupart

des artistes sur le haut de l’affiche ces derniers mois : Locko, Reniss, Mrs Leo, Daphné, Maahlox, Mink’s pour les jeunes étoiles. Charlotte Dipanda, Sanzy Vianny, Tao, Armand Biyag, Blick Bassy dans la catégorie « world », Moustik le Karismatik, Markus, Kaiser Show, Kalagan pour l’humour, etc. Ils ont été choisis à la suite de critères établis par le comité d’organisation. « Pour être sélectionné pour les Canal d’Or, il faut avoir sorti un ou plusieurs titres entre octobre 2014 et octobre 2016, figurés sur les fiches remplies par des acteurs culturels. Maintenant en fonction du nombre souhaité par catégorie, nous privilégions les plus plébiscités », explique Joyce Fotso, responsable de la communication de l’événement. Face aux réserves de certains observateurs qui estiment que la sélection d’artistes comme Big Benji, Chantal Ayissi, Adela Bikim dans la catégorie « artiste feminin » et « artiste masculin » est questionnable dans la mesure où ils ne remplissent pas tous les critères de sélection Joyce Fotso tranche : « j’aimerais souligner que les Canal d’or ne sont pas les awards du buzz. Il est vrai qu’un artiste ayant fait le buzz a plus de chance d’être nominé. Ce qui nous intéresse aussi c’est la qualité des titres proposés », fait-elle savoir en soulignant que la polémique n’a pas lieu d’être. « Vous savez les écarts sont minimes devant le spectacle et ce qu’il implique ainsi que le bonheur des artistes », tempère-t-elle. Depuis 11 ans, Canal d’Or s’est imposé comme l’un des événements majeurs de la scène culturelle du pays. Sa diffusion attire chaque année un pic important de téléspectateurs. En 2015 dans le cadre des 10 ans de cette prestigieuse cérémonie, le comité d’organisation avait mis les petits plats dans les grands en offrant une soirée inédite présidée par la première dame, Chantal Biya.