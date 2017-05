Cameroun - Election présidentielle de 2018: Le parti républicain dans les starting-blocks

L'inertie de la vie politique au Cameroun du fait d’un manque de punch dans l’action des formations politiques dite l’opposition a poussé des jeunes camerounais à mettre en place un autre cadre de réflexion et d’action pour l’avènement d’un Cameroun plus dynamique, plus prospère. Ainsi est né le Parti Républicain (PR) légalisé par Décision n° 00087/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 15 avril 2013, sous la houlette du jeune leader charismatique, Georges Gilbert Baongla qui n’est plus à présenter. Celui que toute la nation connait comme le fils ainé biologique du président de la république, en mettant sur pied le plus jeune parti politique de l’heure, se dote d’un outil performant pour apporter aux camerounais, le changement qu’une certaine opposition promet malhonnêtement et vainement depuis plus de deux décennies. Bien ancré dans les arcanes du pouvoir et fort de son expérience multidimensionnelle, le président Baongla est au fait des grands dossiers de la

république, de même qu’il connait sur le bout des doigts, les éléments improductifs de la république et est en mesure d’apporter des solutions efficientes pour booster la production et la performance de tout le système national de production qui stagne et empêche le train de l’émergence du Cameroun d’atteindre la vitesse de croisière que le chef de l’Etat attend de voir. Au nombre des villes qui ont déjà pris fait et cause pour le parti Républicain, vient en tête la région du littoral conduit par son tout puissant Coordonnateur régional en la personne de NSIA Daniel et en même tant Chargé d’implantation des organes communaux de bases sur le plan national, et La présidente du groupement communal de l’arrondissement de douala N SIA D ANIEL , C OORDONNATEUR RéGIONAL P age 10 IV Madame Djakoua Wandji Résine, sachant bien que la ville de Douala 2, est le berceau du président Gilbert Baongla. Douala 2 où le Rdpc est en passe de perdre l’essentiel de ses membres, frustrés voire meurtris par le hold-up de quelques apparatchiks du Rdpc aux dernières opérations de renouvellement des organes de base et de renouvellement des personnels d’encadrement de la base du Rdpc. L’avènement du PR de Gilbert Baongla apparait ici comme un signe du ciel. L’accueil qui lui a été réservé il y a quelques mois par les populations de New-Bell est assez significatif de l’espoir que les légions des frustrés du Rdpc à New-Bell mettent dans le PR et son leader.