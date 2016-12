Cameroun: Renforcement de la sécurité d'alimentation électrique de Yaoundé et ses environs

Les travaux s’effectueront sur la ligne de transport Mangombé-Oyomabang ainsi qu’au poste de Ngousso où il est prévu le remplacement du transformateur surchargé de 35 MVA par un nouveau de plus grande capacité, à savoir 50 MVA.

A l’exception de certains clients du poste de Ngousso pour lesquels la reprise de service ne sera effective qu’à partir de 18H00, le retour progressif pour tous les autres affectés commencera à 12H00.

Eneo recommande à ses clients des régions du Centre et du Sud d’activer leurs sources alternatives d’énergies si besoin est, de débrancher tous les appareils sensibles et de ne les rebrancher que 15 mn après le retour effectif du courant. Lire tout le communiqué sur Renforcement de la sécurité d’alimentation électrique de Yaoundé et ses environs