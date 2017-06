Cameroun - Bananes: Les exportations camerounaises repartent à la hausse

Les producteurs de la banane dessert au Cameroun ont des raisons de trinquer. Après une période de baisse, les ventes à l'étranger repartent à la hausse durant les cinq premiers mois de 2017 par rapport à la même période de 2016. Selon les statistiques publiées par l’Association bananière du Cameroun (Assobacam), les exportations camerounaises ont atteint 116 812 tonnes entre janvier et mai 2017. Soit une hausse de 323 tonnes comparées aux 116 489 tonnes de bananes de la même période en 2016. Dans les détails, la Société des Plantations du Haut Penja (PHP) demeurée le leader du marché de la banane dessert dans le pays. La filiale camerounaise de la Compagnie fruitière de Marseille a vendu 70 967 tonnes selon l’Assobacam ; contre 71 240 tonnes durant la même période de l’an dernier. S’agissant de la Cameroon Development Corporation (CDC), le numéro 2 du marché local, a écoulé

40 906 tonnes et 4 939 tonnes pour la société Boh Plantations Limited (B PL). Toute cette production augure un bel avenir pour les producteurs de bananes puisque le Cameroun devrait atteindre 500 000 t d'export d'ici 2022 , selon les projetions de Denis Loeillet, responsable de l'Observatoire des marchés du CiradPersyst. Ce volume représentera une part du marché européen qui est actuellement de plus de 06 millions de tonnes. Localement, le marché de la banane à l'export est majoritairement contrôlé par trois entreprises. A titre d’exemple, elles ont vendu en 2016, 249 610 tonnes sur le marché international contre 222 000 entre janvier et octobre 2015. Ce qui constitue une baisse de près de 30 000 tonnes, comparées aux 279 493 tonnes de bananes exportées par le Cameroun en 2015, d’après les statistiques de l’Autorité portuaire nationale. Cet effondrement des exportations camerounaises renvoie le pays au 2ème rang africain des producteurs de bananes derrière la Côte d’Ivoire dont la récolte nationale atteint en 2016 près de 350.000 tonnes et passera à plus de 500 000 t exportées dans les 3 à 5 prochaines années. À l'échelle mondiale, les principaux pays producteurs sont l’Équateur, la Colombie, le Costa Rica et la République Dominicaine. Cependant, les deux pôles majeurs d'importation sont l'Union européenne, avec plus de 05 millions de tonnes de bananes par an (dont 1,2 million de tonnes par l'Allemagne), et les États-Unis, qui en importent environ 04 millions. Parallèlement, deux pôles secondaires importent chacun plus de 01 million de tonnes de bananes par an : le Japon, dont les achats évoluent peu, et la Russie, dont les importations progressent d'année en année. De même le marché mondial de la banane a progressé avec une bonne tendance en termes de demande en 2016. Le marché européen a, pour sa part, grimpé de 4 à 5%,« avec une banane qui reste le produit le moins cher du rayon fruits et légumes et de très loin ». Aussi, apprend-on, le rattrapage des nouveaux États membres de l'Union européenne (UE), etc... qui ont des niveaux de consommation moyens de l'ordre de 4 à 6 kg par habitant et par an, alors que la moyenne européenne est à 12 kg. Pour rappel, la banane est le troisième produit d’exportation du Cameroun derrière le pétrole qui représente plus de 40% des exportations totales du pays, et le bois en grumes ou scié, qui représente environ 15% de l’ensemble des exportations.