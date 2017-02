Cameroun: Environ 70 000 tonnes de produits de grande consommation livrés par la Mirap en 05 ans

C'est une image dont les habitants des deux grandes métropoles du Cameroun que sont Yaoundé et Douala sont déjà habitués : certains grands carrefours constamment transformés en marchés forains du fait déploiement de la Mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation (Mirap). Une idée précise du bilan d’action de cette structure destinée à la mise en place des stocks de sécurité et stocks de régulation des produits de grande consommation, l’importation des produits de grande consommation et le financement des opérations relatives à l’achat, aux importations et au stockage des produits de grande consommation, a été donnée la semaine dernière au salon Promote à Yaoundé. C’était lors de la présentation par la Mirap sur « la problématique de l’approvisionnement des marchés en produits de grande consommation », présentation faite par Cyprien Bamzok Ntol, l’administrateur de la Mirap, lors de la conférence-débat du ministère du Commerce. Du

bilan des activités de la Mirap, de 2012 à 2016, l’on peut retenir que 1 328 marchés forains ont été organisés à Douala et Yaoundé, 991 marchés périodiques, avec 913 producteurs et opérateurs économiques partenaires. Le tout pour un taux d’approvisionnement d’environ 70 000 tonnes de produits de grande consommation, et un chiffre d’affaires d’environ 20 milliards de FCFA réalisé par les organisations de producteurs et opérateurs économiques partenaires. Toute chose qui, explique-t-on, a eu pour effets, l’approvisionnement des marchés à moindre coût avec une réduction moyenne des prix de l’ordre de 17% par rapport aux marchés classiques, la régulation du marché intérieur dans le temps et l’espace en facilitant l’écoulement des produits de grande consommation des bassins de production vers les grands pôles de consommation. Mais aussi, la valorisation de la production nationale du fait des débouchés qu’offrent les marchés témoins périodiques aux producteurs locaux, la contribution à la sécurité alimentaire à travers l’accessibilité à moindre coût des produits de grande consommation pour les populations vulnérables, la redistribution des fruits de la croissance par le biais du transfert d’énormes masses d’argent du milieu urbain vers le milieu rural. Et enfin, l’épuration des circuits économiques en décourageant les activités spéculatives et les opérateurs peu performants, l’amélioration des conditions de vie des populations en général et de la femme rurale en particulier à travers les revenus substantiels engrangés et la contribution à la préservation d’un climat social paisible en ralentissant davantage l’inflation et en améliorant le pouvoir d’achat des ménages. En perspective, la Mirap, informe-t-on, compte étendre son projet, notamment avec la mise en place du concept des Stations-service pour l’Approvisionnement à moindre coût du Marché en produits de grande consommation (SAM) dans les bassins de production de Foumbot et de Belabo. Mais aussi, la mise en place des infrastructures de commercialisation, de conditionnement, de stockage et de conservation des produits frais (cold store), ainsi que des espaces pour abattage, traitement des déchets, toilettes, un bloc administratif dans les bassins de production en vue du transfert des produits vers les grands marchés MIRAP dans les villes de telles que Douala, Yaoundé, Limbe et Buea à partir de la SAM de Foumbot et Ngaoundéré, Garoua et Maroua à partir de la SAM de Belabo, etc.